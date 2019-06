Oroscopo settimana dal 24 al 30 giugno 2019

Ariete

Un oroscopo mediamente complesso, quello previsto dalle stelle per l'Ariete nel corso di questa settimana. La sfera amorosa è ancora avvolta da un buon romanticismo, tuttavia qualche piccola incomprensione potrebbe comunque coinvolgere la coppia. In ambito lavorativo, invece, è consigliato limitare l'aggressività.

Toro

Sette giorni di buone passioni, quelli in arrivo per il Toro in ogni ambito di vita. L'ambito amoroso permette di esplorare nuove fantasie, utili per rafforzare il rapporto con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, uno spirito maggiormente propositivo permetterà di raggiungere soddisfacenti risultati.

Gemelli

Settimana altalenante, quella prevista dalle stelle per i nati in Gemelli. La sfera amorosa offre ancora una buona carica romantica, ma il fronte fisico del rapporto richiede un impegno maggiore. In ambito professionale, nel frattempo, bisognerà evitare facili battibecchi con i colleghi e con i superiori.

Cancro

Un oroscopo ricco di novità, quello in arrivo per i nati nel Cancro. La sfera amorosa assicura ancora un'ottima grinta, pronta a manifestarsi soprattutto sul versante fisico del rapporto: è tempo di sperimentare. In ufficio, invece, una buona determinazione permetterà di raggiungere un traguardo inedito.

Leone

Settimana all'insegna della comunicazione, quella in arrivo per i nati in Leone. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner a livello mentale, ma sul fronte fisico è tempo di impegnarsi maggiormente. L'ambito lavorativo, invece, potrebbe essere caratterizzato da una piccola soddisfazione economica.

Vergine

Un oroscopo abbastanza neutro, quello previsto questa settimana per i nati nella Vergine. L'ambito amoroso presenta dei momenti di sicuro romanticismo, tuttavia sarà necessario migliorare la comunicazione con la persona amata. In ufficio, invece, è sempre necessario limitare la propria pignoleria.

Bilancia

Sette giorni un po' raffermi, quelli in arrivo per i nati nella Bilancia. L'ambito amoroso richiede maggiore impegno, soprattutto nell'ascoltare e comprendere le esigenze del partner. In ufficio, nel frattempo, è bene non sollevare polemiche con colleghi e superiori, anche per non perdere un piccolo successo economico.

Scorpione

Una settimana all'insegna delle passioni, quella in arrivo per i nati nello Scorpione. La vita amorosa potrebbe rivelarsi molto focosa, sia per le coppie da tempo stabili che per i single in cerca di avventure. In ambito lavorativo, nel frattempo, la determinazione permetterà di raggiungere importanti traguardi.

Sagittario

Settimana riflessiva, quella in arrivo per i nati in Sagittario, seppur non priva della fortuna che ultimamente ha baciato il segno. L'ambito amoroso potrebbe risultare poco gratificante sul fronte fisico del rapporto, ma l'intesa mentale sarà comunque buona. Sul lavoro, invece, è tempo di abbandonare vecchie polemiche.

Capricorno

Sette giorni abbastanza complessi, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Capricorno. La sfera amorosa potrebbe richiedere un grande impegno, anche per bloccare discussioni futili sul nascere. In ufficio, invece, è meglio dedicarsi ai compiti di maggiore routine.

Acquario

Un oroscopo abbastanza neutrale, quello previsto dalle stelle per i nati in Acquario. La sfera amorosa garantisce una buona calma, ma potrebbe mancare quella spinta passionale in più. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di pensare a un progetto che verrà concretizzato dopo l'estate.

Pesci

Sette giorni all'inesegna delle emozioni, quelli garantiti dalle stelle per i nati in Pesci. La passione è ottima all'interno delle relazioni amorose, mentre i single potrebbero lanciarsi in nuove conquiste. In ambito lavorativo, nel frattempo, è consigliato non adagiarsi sugli allori.