Oroscopo settimana dal 25 novembre all'1 dicembre 2019

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete questa settimana. Le energie all'interno della coppia non mancano, tuttavia potrebbe risultare assente un atteggiamento più romantico, utile per rafforzare la relazione. In ufficio, invece, è meglio non sollevare battibecchi inutili.

Toro

Settimana ancora statica, ma con qualche piccolo miglioramento, quella in arrivo per i nati nel Toro. La sfera amorosa può ora approfittare di un più intrigante romanticismo, ma la comunicazione fra i partner potrebbe risultare ancora difficile. Sul lavoro, nel frattempo, utile sarà puntare sui compiti più concreti.

Gemelli

Sette giorni altalenanti, ma non privi di piccole novità, quelli previsti dalle stelle per i nati in Gemelli. L'ambito amoroso non offre grandi passioni, ma potrebbe migliorare la comunicazione fra i partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario evitare delle decisioni troppo perentorie.

Cancro

Un oroscopo complesso, quello offerto dagli asti ai nati in Cancro questa settimana. La vita amorosa potrebbe risultare litigiosa e poco romantica, tuttavia potrebbero non mancare degli improvvisi momenti di passione. In ambito lavorativo, nel frattempo, utile sarà puntare sui compiti più comunicativi.

Leone

Sette giorni abbastanza neutrali, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa richiede qualche sforzo in più, soprattutto sul fronte del romanticismo: il partner dovrà essere coccolato e omaggiato. In ufficio, invece, è tempo di pensare a un progetto di lungo periodo.

Vergine

Una settimana interessante, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nella Vergine. La sfera amorosa diventa decisamente più romantica, pronta a rafforzare l'intimità fra i partner. In ambito lavorativo, invece, bisognerà lavorare di strategia per ottenere un risultato.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza neutro, senza grandi novità, quello previsto dalle stelle per i nati in Bilancia. La sfera amorosa richiede maggiore impegno sul fronte del romanticismo, ma non mancheranno piccole sorprese passionali. In ufficio, nel frattempo, è bene non stuzzicare colleghi rissosi.

Scorpione

Sette giorni sempre energici, quelli previsti dagli astri per i nati in Scorpione. Nella coppia sarà la passione ad avere il sopravvento, con degli inconti che potrebbero rivelarsi anche particolarmente focosi. In ambito professionale, però, bisognerà evitare un atteggiamento troppo polemico.

Sagittario

Settimana ancora fortunata, ma non al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati in Sagittario. All'interno della coppia il romanticismo comincia a diminuire, pur rimanendo una buona intimità fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non esigere troppo dai propri collaboratori.

Capricorno

Un oroscopo di importanti novità, quello voluto dalle stelle per i nati in Capricorno. La coppia viene avvolta da un nuovo romanticismo, capace di portare giovamento sia alle relazioni nate da poco che a quelle consolidate. Sul fronte lavorativo, invece, è giunto il momento di pensare a un grande traguardo.

Acquario

Settimana un po' sottotono, ma senza grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati in Acquario. La sfera amorosa richiede molta attenzione, soprattutto sul fronte della comunicazione: ascolto e romanticismo potrebbero essere difficili da raggiungere. Sul lavoro, nel frattempo, meglio evitare sprechi di tempo.

Pesci

Un oroscopo abbastanza rilassato, quello previsto dalle stelle per i nati nei Pesci. La vita di coppia può approfittare di un rinnovato romanticismo, anche se non mancheranno momenti di intensa passione. In ufficio, invece, utile sarà dedicarsi ai compiti più creativi.