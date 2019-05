Oroscopo settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019

Ariete

Un'oroscopo all'insegna della passione, quello previsto dalle stelle questa settimana per i nati in Ariete. La sfera amorosa sembra incoraggiare i single, pronti a lanciarsi in nuove conquiste, mentre nelle coppie consolidate bisognerà impegnarsi maggiormente sulla comunicazione. In ufficio, invece, piccole novità giungeranno sul fronte dei compensi.

Toro

Una settimana ancora romantica, quella in arrivo per i nati in Toro. La vita di coppia prevede momenti di grande intimità, utili per rafforzare le fondamenta del rapporto. I single, tuttavia, potrebbero faticare nella conquista. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio concentrarsi sulle questioni più analitiche.

Gemelli

Ottime capacità comunicative, quelle previste questa settimana per i Gemelli. La sfera amorosa risulta abbastanza maliziosa, con la possibilità anche di sperimentare nuove fantasie, ma potrebbe mancare una spinta più romantica. In ufficio, invece, è tempo di investire sulle occupazioni maggiormente creative.

Cancro

Grandi energie quelle previste dalle stelle per il Cancro, nel corso dell'intera settimana. In amore si potrà sperimentare soprattutto sul versante fisico della relazione, mentre sarà necessario investire maggiormente sulla comunicazione. Sul lavoro, invece, bisognerà ricorrere al massimo della razionalità per evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto per il Leone questa settimana. La sfera amorosa offre delle buone possibilità di conquista, soprattutto per i single in cerca di facili avventure, mentre le coppie stabili potrebbero vivere qualche momento di banale incomprensione. In ufficio, nel frattempo, arrivano gratificazioni economiche.

Vergine

Sette giorni all'insegna delle emozioni, quelli in arrivo per i nati nella Vergine. La sfera amorosa è molto romantica, soprattutto per le coppie ormai da tempo stabili, ma la comunicazione con il partner richiederà qualche sforzo in più. In ufficio, invece, si dovranno evitare discussioni immotivate dettate unicamente da un'estrema pignoleria.

Bilancia

Settimana abbastanza tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati in Bilancia. La coppia potrebbe rivelarsi meno passionale del solito, ma questa carenza sarà compensata da una buona capacità di comunicazione con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di raccogliere i frutti di un recente progetto.

Scorpione

Qualche freno in più, seppur non preoccupante, è previsto per la settimana in arrivo degli Scorpione. L'amore potrebbe risultare molto meno romantico del solito, ma non mancherà una spinta alla passione e alla razionalità. Sul lavoro, invece, è richiesto di cominciare a gestire le proprie finanze in modo più oculato.

Sagittario

Un altro oroscopo settimanale all'insegna della fortuna, quello in arrivo per i nati in Sagittario. La sfera amorora è decisamente passionale, soprattutto per chi fosse alla ricerca di incontri fugaci, mentre nella coppia stabile potrebbe risultare altalenante il romanticismo. Grandi soddisfazioni economiche, invece, sul fronte della carriera.

Capricorno

Una settimana di piccoli intoppi, tuttavia facilmente superabili, è quella prevista dalle stelle per i nati in Capricorno. La sfera amorosa potrebbe risultare poco soddisfacente sul versante fisico della relazione, ma non mancheranno comunque dei momenti di intimità. Sul lavoro, invece, è richiesta una grande capacità razionale nel risolvere i problemi.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma senza grandi novità di sorta, quelli in arrivo per l'Acquario questa settimana. In amore è tempo di lanciarsi in una maggiore comunicazione con la persona amata, anche per superare qualche piccolo battibecco recente. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, potrebbero giungere sorprese sul fronte economico.

Pesci

Settimana di buone emozioni, quella prevista dalle stelle per i nati in Pesci. La sfera amorosa risulta molto romantica e intima, perfetta per rafforzare le fondamenta di un rapporto ormai da tempo avviato. In ufficio, nel frattempo, è richiesta più precisione nell'esecuzione dei propri compiti quotidiani, anche per evitare dimenticanze.