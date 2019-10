Oroscopo settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2019

Ariete

Piccole novità in arrivo, quelle previste dall'oroscopo per i nati nel segno dell'Ariete. Una nuova ondata di passione coinvolgerà le coppie e i single in cerca di avventure, anche se potrebbe mancare il giusto slancio alla conquista. In ufficio, invece, è tempo di migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Sette giorni ancora statici, quelli previsti dalle stelle per i nati in Toro. La sfera amorosa richiede grande attenzione, soprattutto per evitare dei litigi con la persona amata. Inoltre, serve impegnarsi maggiormente sul fronte del romanticismo. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di occuparsi di compiti di routine.

Gemelli

Settimana interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i Gemelli. La grinta non mancherà all'interno della coppia, ma potrebbe risultare latitante un approccio più romantico al partner. In ufficio, invece, è necessario prestare attenzione alle finanze.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello previsto dalle stelle per la settimana del Cancro. La sfera amorosa risulta ancora molto romantica, con la possibilità di sperimentare anche numerose fantasie. In ufficio, nel frattempo, è necessario dimostrare più grinta per raggiungere un obiettivo da tempo sperato.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, ma senza enormi preoccupazioni, quelli in arrivo questa settimana per il Leone. L'amore promette piccoli battibecchi con il partner, ma non mancherà la passione e la grinta sul versante fisico della relazione. In ambito professionale, invece, è necessario giocare al meglio le proprie carte.

Vergine

Settimana interessante, ma non priva di ostacoli, quella voluta dagli astri per la Vergine. La sfera amorosa è mediamente romantica, ma potrebbe mancare uno spirito più fisico e grintoso fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non imporre le proprie visioni sugli altri.

Bilancia

Oroscopo ancora grintoso, quello previsto dalle stelle per i nati in Bilancia. La sfera amorosa è ancora dominata da una grande energia, che si manifesterà soprattutto sull'ambito più fisico della relazione. Sul lavoro, nel frattempo, un piccolo impegno sarà premiato con una gratificazione economica.

Scorpione

Sette giorni scoppiattanti, quelli in arrivo per i nati nello Scorpione. L'ambito amoroso risulta molto romantico: i partner potranno superare un battibecco recente e rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio, invece, si potrà iniziare a pensare a un successo da raggiungere il prossimo anno.

Sagittario

Settimana ancora fortunata, ma non priva di piccoli ostacoli, quella in arrivo per il segno del Sagittario. La sfera amorosa promette una maggiore passione, mentre i single sono pronti a lanciarsi nella conquista. In ambito professionale, invece, bisogna imparare ad amministrare al meglio il proprio tempo.

Capricorno

Un oroscopo dedicato alla riflessione, ma non privo di sorprese, quello in arrivo per i nati in Capricorno. All'interno della coppia si potrà approfittare di un migliorato dialogo fra i partner, per risolvere alcune problematiche recenti. In ambito professionale, invece, meglio non dimostrarsi troppo duri con colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni di alti e bassi, ma dalle buone speranze, quella prevista dagli astri per l'Acquario. La sfera amorosa offre nuove possibilità di sperimentazione, soprattutto sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, è meglio dedicarsi ai compiti più creativi.

Pesci

Alti e bassi per la settimana dei Pesci, anche se non mancheranno piccole sorprese. L'ambito amoroso è decisamente caratterizzato da un desiderio di tipo fisico, tuttavia è indicato migliorare la comunicazione con il partner. Sul lavoro, invece, si potranno creare alleanze interessanti.