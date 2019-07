Oroscopo settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019

Ariete

Energie in netta ripresa, quelle previste dall'oroscopo per i nati in Ariete. Torna il romanticismo all'interno della sfera amorosa, soprattutto per le coppie stabili, e non mancheranno momenti di passione per i single in cerca di avventure. Sul lavoro, nel frattempo, è richiesto di migliorare la comunicazione con i propri superiori.

Toro

Settimana un po' rallentata, quella prevista dalle stelle per i nati in Toro. L'ambito amoroso richiede una maggiore attenzione alle esigenze del partner, soprattutto sul fronte della comunicazione più intima. In ufficio, invece, è meglio dedicarsi ai compiti più razionali e al miglioramento di alcune routine.

Gemelli

Sette giorni all'insegna del relax, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia risulterà molto passionale, con il desiderio di sperimentare nuove fantasie, mentre i single non rinunceranno alla conquista. In ufficio potrebbero sempre esservi delle limitazioni sul fronte economico.

Cancro

Piccoli rallentamenti, quelli previsti dalle stelle per l'oroscopo settimanale del Cancro. Iniziano a calare le energie romantiche all'interno della coppia stabile, ma rimarrà una buona capacità di comunicazione per risolvere qualsiasi problema. In ufficio, invece, sarà necessario ignorare le provocazioni di colleghi e superiori.

Leone

Settimana scoppiettante, quella in arrivo per i Leone in ogni ambito di vita. La sfera di coppia garantisce un ottimo romantico, ma non mancherà nemmeno la volontà di lanciarsi in sperimentazioni molto piccanti. In ambito lavorativo, invece, una buona grinta permetterà di raggiungere un obiettivo da tempo sperato.

Vergine

Sette giorni un po' sottotono, quelli previsti dall'oroscopo per i nati nella Vergine. La sfera di coppia continua a beneficiare di una buona capacità comunicativa, ma potrebbe risultare difficile decifrare le emozioni del partner. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario controllare maggiormente la propria pignoleria.

Bilancia

Una settimana intrigante, quella che le stelle garantiranno al segno della Bilancia. La sfera amorosa offre ottimi momenti romantici da spendere con il partner, ma non mancherà la fantasia per una sperimentazione erotica. In ufficio, invece, qualche piccolo battibecco con i colleghi potrebbe risolversi molto rapidamente.

Scorpione

Un oroscopo poco energico, quello previsto questa settimana per i nati in Scorpione. La coppia sarà avvolta da un'ottima capacità comunicativa, ma potrebbe mancare quella spinta romantica oppure erotica per mantenere vivo il desiderio. In ufficio, nel frattempo, è meglio non alimentare polemiche con i propri superiori.

Sagittario

Sette giorni più che soddisfacenti, quelli in arrivo per i nati nel Sagittario. La sfera amorosa riceve una piccola spinta, soprattutto sul fronte più passionale della relazione, ma la comunicazione con il partner dovrà essere migliorata. Sul lavoro, invece, giungono delle nuove gratificazioni economiche.

Capricorno

Sette giorni di maggiore relax, almeno rispetto alle precedenti settimane, sono in arrivo per i nati in Capricorno. La sfera amorosa non garantisce ancora un'enorme passione, ma la comunicazione con il partner rimarrà buona. In ufficio, invece, è meglio evitare le scadenze last minute.

Acquario

Sarà una settimana abbastanza complessa, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Acquario. Le energie a disposizione della coppia potrebbero essere ridotte, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, si potrà percepire una certa stanchezza per la solita routine.

Pesci

Sette giorni abbastanza neutri, ma non privi di piccole soddisfazioni, sono quelli previsti dalle stelle per i Pesci. La sfera amorosa richiede un miglioramento della comunicazione con il partner, anche su un fronte più profondo ed emozionante. In ufficio, nel frattempo, è meglio tenersi alla larga dai battibecchi.