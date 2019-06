Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno 2019

Ariete

Un oroscopo un po' rallentato, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La sfera amorosa richiede un maggiore impegno nell'ascolto del partner, inoltre anche il romanticismo potrebbe risentirne. Migliore è la vita in ufficio, con piccole gratificazioni economiche, ma utile sarà non alimentare battibecchi con i colleghi.

Toro

Settimana ancora romantica, quella in arrivo per i nati nel Toro. La vita di coppia garantisce una grande intimità e una buona sintonia a livello mentale, utile per rafforzare le fondamenta del rapporto con il partner. In ufficio, invece, bisognerà puntare sulla capacità dialettica per ridurre una contrapposizione con un collega o un superiore.

Gemelli

Sette giorni di buone energie, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Gemelli. La sfera amorosa richiede qualche sforzo in più per la comprensione delle esigenze del partner, ma non mancheranno dei momenti più gratificanti. In ufficio, invece, bisognerà prestare attenzione a una proposta di lavoro dubbia.

Cancro

Settimana molto interessante, quella voluta dalle stelle per i nati in Cancro. La sfera amorosa è avvolta da una nuova passione, utile non solo alle coppie consolidate per rafforzare il rapporto, ma anche ai single per lanciarsi in nuove conquiste. Sul lavoro, nel frattempo, una buona grinta permetterà di raggiungere un obiettivo da tempo sperato.

Leone

Sette giorni abbastanza neutri, quelli in arrivo per i nati in Leone. La sfera amorosa potrebbe risultare più noiosa del solito, soprattutto sul fronte fisico della relazione: il momento non è dei più ideali per lanciarsi nella sperimentazione. In ufficio, tuttavia, si potrà ottenere un importante riconoscimento, anche a livello economico.

Vergine

Settimana di interessanti spunti, quella prevista dalle stelle per i nati in Vergine. L'ambito amoroso garantisce un buon romanticismo, utile anche per superare un battibecco recente con il partner. In ambito lavorativo, invece, una maggiore razionalità permetterà di risolvere un piccolo e recente problema.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza neutro, quello in arrivo per tutti i nati nella Bilancia. La sfera amorosa non garantisce grande sperimentazione, soprattutto dal punto di vista erotico, ma non mancheranno i momenti di dialogo con il partner. In ufficio, nel frattempo, un progetto potrebbe raggiungere l'approvazione finale tanto sperata.

Scorpione

Sette giorni molto intensi, quelli in arrivo per lo Scorpione soprattutto sul fronte delle relazioni. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner, soprattutto a livello fisico, e non mancheranno nuove possibilità per i single. In ufficio, invece, bisognerà non dimostrarsi troppo aggressivi con i colleghi e i superiori.

Sagittario

Altra settimana all'insegna della fortuna, quella in arrivo per i nati in Sagittario. L'ambito amoroso richiede delle attenzioni in più, soprattutto sul fronte della comunicazione con la persona amata. In ufficio, invece, prosegue il momento di ottime gratificazioni, soprattutto dal punto di vista economico.

Capricorno

Sette giorni più rallentati del solito, quelli in arrivo per i nati in Capricorno. La sfera amorosa potrebbe risultare poco intrigante, con un calo della passione evidente e la necessità di prestare più attenzione alle richieste del partner. Sul lavoro, nel frattempo, si consiglia di proseguire con la strada vincente della razionalità.

Acquario

Sette giorni un po' stanchi, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Acquario. La vita amorosa è un po' spenta, forse per un dialogo ridotto fra i partner, un fatto che si rifletterà anche sul fronte fisico della relazione. Sul lavoro, nel frattempo, si potranno ottenere delle piccole gratificazioni soprattutto sul fronte economico.

Pesci

Settimana da dedicare ai sentimenti, quella prevista dalle stelle per i nati in Pesci. L'ambito amoroso prosegue a gonfie vele, con un buon romanticismo e la possibilità di lanciarsi in nuove sperimentazioni fisiche. In ambito lavorativo, invece, sarà necessario non dimostrarsi troppo aggressivi con i propri collaboratori.