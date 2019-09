Oroscopo settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019

Ariete

Settimana decisamente rallentata, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. In ambito amoroso potrebber mancare la solita grinta, soprattutto sul fronte della sperimentazione più intima, mentre il romanticismo rimarrà latitante. In ufficio, invece, è consigliato non sollevare battibecchi per questioni futili.

Toro

Sette giorni mediamente stabili, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Toro. La sfera amorosa non sembra garantire una grande passione, mentre serve investire maggiormente sul fronte della comunicazione con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio concentrarsi sui compiti più di routine.

Gemelli

Un oroscopo promettente, quello previsto dalle stelle per i nati in Gemelli. La sfera amorosa comincia a diventare più passionale, con anche la possibilità per i single di trovare dei partner per un focoso divertimento. Sul lavoro, nel frattempo, è sempre necessaria una grande attenzione alle spese e agli investimenti.

Cancro

Sette giorni abbastanza modesti, ma non per questo noiosi, quelli previsti dagli astri per i nati in Cancro. L'ambito amoroso richiede più impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con il partner. I single, invece, dovranno migliorare le armi di conquista. In ufficio, nel frattempo, è indicato non mostrarsi troppo aggressivi con gli altri.

Leone

Un oroscopo decisamente interessante, quello offerto dalle stelle per i nati in Leone. La vita amorosa risulterà certamente più passionale, con la possibilità di lanciarsi in numerose sperimentazioni, anche di carattere erotico. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere delle gratificazioni di tipo economico.

Vergine

Settimana in rallentamento, quella prevista dagli astri per i nati in Vergine. Si riduce il romanticismo all'interno delle coppie stabili, con qualche piccola incomprensione fra i partner. In ambito professionale, nel frattempo, non bisognerà giungere a discussioni solo per il desiderio di imporre le proprie ragioni sugli altri.

Bilancia

Sette giorni scoppiettanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Bilancia. La sfera amorosa si rivela piccante e maliziosa, sia per le coppie da tempo stabili che per i single in cerca di focose avventure. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbe giungere un nuovo progetto oppure una piccola promozione.

Scorpione

Una settimana di media intensità, ma senza enormi sorprese, sarà quella prevista dall'oroscopo per i nati in Scorpione. La sfera amorosa richiede ancora qualche attenzione in più, per migliorare la qualità del tempo passato con il partner. In ufficio, nel frattempo, è meglio non dar retta a pettegolezzi sul conto dei colleghi.

Sagittario

Sette giorni energizzanti, quelli previsti dagli astri per i nati in Sagittario. La sfera di coppia si rinnova con un nuovo desiderio di passione, un fatto che coinvolgerà anche i single con delle conquiste davvero maliziose. Sul lavoro, nel mentre, continua il momento di forte stabilità economica.

Capricorno

Una settimana all'insegna della razionalità, quella voluta dalle stelle per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso richiede di investire più tempo e risorse sulla comunicazione, anche per appianare qualche contrasto recente con il partner. In ufficio, nel frattempo, è bene dedicarsi a compiti più analitici.

Acquario

Piccole conquiste quotidiane, quelle previste dall'oroscopo per i nati in Acquario. La sfera amorosa garantisce ottime possibilità di sperimentazione, sia per i single in cerca di un'avventura che per le coppie già da tempo stabili. In ufficio, invece, si potrà di certo alimentare la propria vena creativa.

Pesci

Sette giorni abbastanza statici, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli in arrivo per i nati in Pesci. L'ambito amoroso non risulta del tutto avvincente, poiché la comunicazione con il partner potrebbe risultare difficile. In ambito professionale, invece, è meglio non alimentare battibecchi per questioni non immediatamente utili.