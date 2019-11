Oroscopo settimana dal 4 al 10 novembre 2019

Ariete

Un oroscopo settimanale abbastanza interessante, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La coppia risulterà decisamente romantica e passionale, con la possibilità di superare facilmente qualche piccolo intoppo recente. In ufficio, invece, è tempo di prendere una decisione: nuove prospettive sono in arrivo.

Toro

Settimana ancora rallentata, quella prevista dalle stelle per i nati in Toro. L'ambito amoroso richiede più attenzione, soprattutto sul fronte della comunicazione con la persona amata. Non mancheranno, però, momenti più passionali. In ufficio, nel frattempo, sarà necessario non aprire battibecchi per questioni poco importanti.

Gemelli

Sette giorni interessanti, ma con qualche intoppo da superare, quelli in arrivo per i nati in Gemelli. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner, ma potrebbe mancare una spinta più passionale per la relazione. In ufficio, invece, bisogna pazientare: fra qualche settimana una situazione si potrebbe sbloccare.

Cancro

Una settimana di alti e bassi, ma senza troppe preoccupazioni, quella in arrivo per il Cancro. In ambito amoroso prevarrà un grande desiderio di comunicazione con la persona amata, anche per risolvere qualche battibecco recente. Sul lavoro, invece, è richiesta la massima razionalità per gestire un problema complesso.

Leone

Un oroscopo soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati in Leone. Le energie rimangono ancora elevate all'interno della coppia e vi sarà la possibilità di sperimentare alcune inedite fantasie. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbe giungere una piccola gratificazione economica.

Vergine

Sette giorni un po' rallentati, ma senza eccessive preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati in Vergine. L'ambito amoroso risulta abbastanza stabile, ma potrebbe mancare un'energia più passionale fra i partner. In ufficio, nel frattempo, è necessario tenere a bada la propria proverbiale pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo ancora molto energico, quello garantito dalle stelle per i nati in Bilancia. L'ambito amoroso garantisce ottime possibilità di sperimentazione, soprattutto sul fronte più passionale della coppia. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a un progetto per l'anno nuovo.

Scorpione

Settimana davvero interessante, quella prevista dagli astri per i nati in Scorpione. La vita di coppia grantisce molta intesa fra i partner, sia sul fronte del dialogo che su quello della sperimentazione più passionale. In ufficio, nel frattempo, sarà possibile trovare nuovi alleati.

Sagittario

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, seppur con qualche sfida da superare, quelli in arrivo per i nati nel Sagittario. La sfera amorosa garantisce un grande romanticismo, con una passione che si rifletterà positivamente sull'umore dei partner. In ufficio, invece, è bene approfittare degli ultimi giorni di grande fortuna economica.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, ma senza grandi preoccupazioni, quello voluto dalle stelle per i nati in Capricorno. La sfera amorosa risulta abbastanza complessa, poiché i partner dovranno migliorare il livello dellla comunicazione reciproca. In ambito professionale, invece, non bisogna scegliere d'impulso.

Acquario

Una settimana gratificante, ma non ancora al massimo delle energie, quella in arrivo per i nati in Acquario. La sfera di coppia garantisce un nuovo romanticismo e una buona capacità di sperimentazione intima, ma serve migliorare il dialogo con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, non si pretenda più del dovuto.

Pesci

Sette giorni stabili, ma non eccessivamente entusiasmanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Pesci. L'ambito amoroso è certamente passionale, soprattutto per i single in cerca di nuovi incontri e sperimentazioni intime. In ufficio, nel frattempo, si preferiscano i compiti più creativi.