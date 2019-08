Oroscopo settimana dal 5 all'11 agosto 2019

Ariete

Una settimana interessante, quella prevista dall'oroscopo per i nati nell'Ariete. La vita di coppia appare più passionale del solito, caratterizzata da momenti davvero passionali con il partner. I single, invece, si potranno lanciare nella conquista. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di investire in un nuovo progetto.

Toro

Sette giorni un po' statici, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa garantisce ai partner una buona capacità di comunicazione, ma potrebbe mancare un soddisfacente slancio passionale e romantico, In ufficio, nel frattempo, è necessario dedicarsi alla riorganizzazione dei propri compiti quotidiani.

Gemelli

Saranno giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Gemelli. La coppia può approfittare di una nuova passione, ideale anche per sperimentare delle fantasie maliziose del tutto inedite. Ancora qualche intoppo, però, potrebbe manifestarsi sul fronte lavorativo, soprattutto sul versante economico.

Cancro

Settimana mediamente calma, ma con qualche intoppo da superare, quella prevista dall'oroscopo per il Cancro. La sfera amorosa è avvolta da un nuovo romanticismo, spinto anche da una buona capacità comunicativa tra i partner, ma la passione fisica è ridotta. In ufficio è necessario non sollevare battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni molto energici, quelli garantiti dalle stelle per i nati in Leone. L'ambito amoroso è scoppiettante: i partner avranno la possibilità di lanciarsi in una grande passione, sospinta da una buona sperimentazione erotica. In ufficio, invece, un atteggiamento grintoso permetterà di raggiungere un importante successo.

Vergine

Saranno dei giorni meditativi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita amorosa richiede maggiore impegno sul fronte della comunicazione con la persona amata, mentre la passione potrebbe risultare limitata. In ufficio, nel frattempo, si consiglia di non sollevare polemiche dell'ultimo minuto.

Bilancia

Una settimana interessante, quella prevista dall'oroscopo per i nati nella Bilancia, seppur con qualche piccola limitazione. La sfera amorosa avvantaggia soprattutto i single, pronti a lanciarsi nella conquista di nuove prede e a sperimentare delle fantasie inedite. Sul lavoro, invece, potrebbe giungere una piccola gratificazione economica.

Scorpione

Piccole novità per la settimana in arrivo per lo Scorpione, tuttavia non ancora al massimo delle sue potenzialità. La vita amorosa è avvolta da un inedito romanticismo, che permetterà ai nati del segno di rafforzare le fondamenta della loro coppia. In ambito professionale, invece, bisogna evitare la facile polemica con colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni interessanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Sagittatio. La vita di coppia sarà caratterizzata da una forte passione, pronta a regalare dei momenti di intimità scoppiettante con il partner. Sul lavoro proseguono le gratificazioni economiche, ma è necessario evitare di dimostrarsi troppo ingordi.

Capricorno

Una settimana di riflessione, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso non escluderà un buon romanticismo con il partner, ma la comunicazione potrebbe essere claudicante e portare a piccole incomprensioni. In ufficio, invece, è meglio concentrarsi sui compiti più razionali.

Acquario

Sette giorni un po' raffermi, quelli previsti per la settimana dell'Acquario. La sfera amorosa sembra essere in una fase di stallo, sia dal punto di vista romantico che passionale, ma bisogna resistere perché il cielo presto si rasserenerà. Sul lavoro, invece, è necessario impegnarsi di più per raggiungere un importante traguardo a settembre.

Pesci

Settimana mediamente calma, ma con qualche ostacolo da superare, quella prevista per i nati in Pesci. La vita di coppia è romantica, ma sul fronte più fisico del rapporto la passione potrebbe risultare latitante. Sul fronte professionale, invece, sarà necessario controllare maggiormente le proprie emozioni nel rapporto con colleghi e superiori.