Oroscopo settimana dal 6 al 12 gennaio 2020

Ariete

Un oroscopo all'insegna della grinta, ma caratterizzato da ostacoli da superare, quello previsto dagli astri per i nati nell'Ariete. La vita di coppia regalerà momenti di romantica e passionale intimità, ma serve più impegno sul fronte della comunicazione. In ufficio, è tempo di pianificare le proprie future mosse.

Toro

Sette giorni all'insegna della stabilità, senza però adagiarsi sugli allori, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. In amore si potranno consolidare le fondamenta di un rapporto, ma il versante più fisico della relazione potrebbe risultare più stanco rispetto al solito. Sul lavoro, nel frattempo, via libera alle sperimentazioni.

Gemelli

Settimana mediamente stanca, ma con prospettive interessanti, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo, ma la passione potrebbe risultare a livelli più ridotti rispetto al solito. In ambito professionale, invece, bisogna evitare di avanzare pretese impossibili ai propri colleghi.

Cancro

Un oroscopo complesso, quello previsto dalla posizione dei pianeti per i nati nel segno del Cancro. In ambito amoroso è necessario investire maggiormente sul dialogo, poiché le incomprensioni potrebbero rendere i partner davvero nervosi. In ambito professionale, invece, bisogna evitare delle mosse azzardate.

Leone

Settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso regalerà una nuova grinta, soprattutto per i single alla ricerca di facili avventure, mentre nelle coppie consolidate sarà necessario investire sul dialogo. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione a cattivi consiglieri.

Vergine

Sette giorni interessanti, con tante possibilità di miglioramento personale, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, né eccessivamente passionale, tuttavia i partner saranno in grado di rispettare le reciproche esigenze. Sul lavoro, nel mentre, vi sarà la possibilità di migliorare la propria posizione economica.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza raffermo, ma non privo di piccole opportunità, quello in arrivo questa settimana per la Bilancia. L'ambito amoroso non presenta grandi problemi passionali, soprattutto per i single pronti a lanciarsi nella conquista, ma è necessario uscire da una condizione di indeterminatezza fra i partner. Sul lavoro, invece, è tempo di risolvere piccole questioni.

Scorpione

Sette giorni promettenti, ma anche con qualche piccolo ostacolo, quelli previsti dalle stelle per lo Scorpione. La sfera amorosa potrebbe risultare poco passionale, ma i partner lavoreranno comunque sul rafforzamento del loro rapporto. Sul fronte professionale, invece, giungeranno notizie in merito a compensi e gratificazioni economiche.

Sagittario

Settimana grintosa, senza però troppi eccessi, quella voluta dalle stelle per i nati in Sagittario. L'ambito amoroso potrebbe risultare fortemente sbilanciato in favore di un approccio più fisico al rapporto, tuttavia ai partner sarà richiesto di curare anche la reciproca comunicazione. In ufficio, nel frattempo, è meglio non sollevare battibecchi per questioni futili.

Capricorno

Un oroscopo ricco di opportunità, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa offre una grande intimità reciproca fra i partner, pronta a elevare il rapporto verso il raggiungimento di importanti obiettivi. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare delle promozioni.

Acquario

Sette giorni molto romantici, ma non privi di ostacoli da superare, quelli in arrivo per i nati nell'Acquario. La vita amorosa è avvolta da ottimi sentimenti, utili ai partner per risolvere alcuni contrasti recenti. In ambito professionale, nel frattempo, bisogna prestare massima attenzione alle spese.

Pesci

Un oroscopo interessante, ricco di novità sul fronte emozionale, quello in arrivo per i nati nei Pesci. La vita di coppia regala una buona intimità ai partner, soprattutto sul versante più mentale della relazione. Per quanto riguarda la carriera, invece, potrebbe giungere notizia di un nuovo e interessante progetto.