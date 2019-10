Oroscopo settimana dal 7 al 13 ottobre 2019

Ariete

Un oroscopo fatto ancora di piccoli rallentamenti, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. Migliora leggermente la vita amorosa, con una più proficua comprensione tra i partner, ma il versante più intimo della relazione è ancora claudicante. In ufficio, è bene puntare su progetti a breve termine.

Toro

Sette giorni complessi, ma non difficili da affrontare, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Toro. La sfera amorosa potrebbe apparire meno romantica del solito, con i partner delusi da alcuni problemi di comunicazione. In ufficio, nel frattempo, si potrà pianificare un nuovo progetto da realizzare entro la fine dell'anno.

Gemelli

Settimana mediamente gradevole, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i Gemelli. La sfera amorosa vede una flessione sul fronte del romanticismo e della comunicazione, più divertenti le occasioni per i single in cerca di avventura. Sul lavoro, è sempre tempo di limitare le spese.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati in Cancro. La sfera amorosa vede un importante miglioramento, con un buon romanticismo che coinvolgerà soprattutto le coppie da tempo stabili. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione ai litigi e ai battibecchi con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per il Leone questa settimana. La vita amorosa regala ancora momenti di grande passione, ma potrebbe mancare un più profondo romanticismo tra i partner. Sul lavoro, invece, è tempo di organizzare in modo migliore le proprie finanze.

Vergine

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per la Vergine questa settimana. La sfera amorosa regala comprensione e romanticismo, ma l'intimità risulterà ancora difficile da raggiungere. In ambito lavorativo, invece, è tempo di dedicarsi ai compiti più analitici e razionali.

Bilancia

Sette giorni ancora ricchi di sorprese, seppur con qualche freno, quelli in arrivo per i nati nella Bilancia. La sfera amorosa regala ancora una buona passione, ma bisognerà impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione con il partner. In ufficio, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana in ripresa, quella prevista dagli astri per i nati in Scorpione. L'ambito amoroso diventa decisamente molto romantico, mentre diventa più profonda la comunicazione con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, gentilezza e comprensione permetteranno di raggiungere un traguardo da tempo ambito.

Sagittario

Un oroscopo di media intensità, quello previsto dalle stelle per i nati in Sagittario. La vita amorosa permette di concedersi dei momenti romantici con la persona amata, ma serve più impegno in termini di comunicazione. In ambito professionale, invece, prosegue il periodo delle gratificazioni economiche.

Capricorno

Sette giorni molto razionali, ma non privi di piccole novità, quelli in arrivo per i nati in Capricorno. La vita amorosa è decisamente più romantica e passionale, ma manca quella scintilla per accendere l'intimità. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio non assillare i colleghi con delle richieste continue.

Acquario

Una settimana mediamente soddisfacente, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per l'Acquario. La vita amorosa permette di lanciarsi in numerose sperimentazioni intime, ma il livello di comunicazione con il partner deve essere migliorato. In ufficio, nel frattempo, utile sarà dedicarsi a compiti più creativi.

Pesci

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Pesci. La vita amorosa propone dei momenti di maggiore romanticismo e corteggiamento, ma il versante fisico della relazione potrebbe risultare meno soddisfacente. Sul lavoro, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni con colleghi e superiori.