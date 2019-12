Oroscopo settimana dal 9 al 15 dicembre 2019

Ariete

Un oroscopo un po' complicato, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. In ambito amoroso migliora il dialogo fra i partner, e la voglia di conquista dei single, ma piccoli battibecchi potrebbero rimanere sempre in agguato. In ufficio, nel frattempo, non è tempo di lanciarsi in progetti troppo ambiziosi.

Toro

Sette giorni in ripresa, ma ancora con qualche piccolo freno, quelli previsti dalle stelle per i nati in Toro. La grinta amorosa continua a essere poco presente all'interno delle coppie, ma non mancheranno momenti di simpatico romanticismo. In ufficio, invece, potrebbe giungere una conferma sul fronte finanziario.

Gemelli

Settimana altalenante, quella prevista dagli astri per i nati in Gemelli. La sfera amorosa regala dei momenti di passione inediti, un dono che coinvolgerà anche i single in cerca di avventure, ma il dialogo potrebbe risultare carente. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio evitare discussioni con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo decisamente raffermo, ma non privo di grinta, quello che coinvolge i Cancro questa settimana. La sfera amorosa risulta poco romantica e passionale, con i partner poco in grado di raggiungere una comunicazione efficace. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio non avanzare ai superiori delle richieste irrealizzabili.

Leone

Settimana mediamente tranquilla, ma non al massimo delle proprie possibilità, quella prevista dalle stelle per i nati in Leone. L'ambito amoroso sarà caratterizzato da una buona passione fisica, ma i partner si dovranno concentrare sulla comprensione reciproca. In ufficio, invece, è bene prestare attenzione al proprio budget.

Vergine

Sette giorni decisamente piacevoli, quelli previsti dagli astri per i nati nella Vergine. La sfera amorosa si caratterizza per un buon romanticismo, che porterà i partner a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. Sul fronte della carriera, invece, è giunto il momento di pensare a un progetto di lungo periodo.

Bilancia

Un oroscopo complicato, ma non per questo meno appassionante, quello che coinvolge la Bilancia questa settimana. La sfera di coppia può approfittare di simpatici momenti di passione, ma i partner non dovranno dimenticare le reciproche esigenze. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare dei compiti troppo gravosi.

Scorpione

Anche per questa settimana le stelle offrono grinta ai nati nello Scorpione, pronti a numerose sfide. La sfera amorosa si caratterizzerà per una famelica passione, tuttavia il versante più romantico del rapporto potrebbe risentirne. In ambito professionale, invece, la determinazione non si dovrà tradurre in aggressività.

Sagittario

Sette giorni di assestamento, quelli voluti dagli astri per i nati in Sagittario, dopo un periodo parecchio fortunato. L'ambito amoroso non offre grandi spunti romantici, ma vi sarà comunque la possibilità di sperimentare qualche nuova fantasia. Sul lavoro, nel frattempo, bisogna dimostrare grande lealtà.

Capricorno

Settimana ricca di novità, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso continua a regalare momenti di grande romanticismo, che permetteranno di rinforzare la relazione con il partner. Sul fronte professionale, nel mentre, è giunto il momento di porre le basi per un grande progetto.

Acquario

Un oroscopo ancora abbastanza sottotono, quello offerto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso regala momenti di passione, ma i partner potrebbero apparire distratti rispetto allre reciproche esigenze. In ufficio, nel frattempo, meglio non solleticare colleghi litigiosi.

Pesci

Sette giorni ancora promettenti, seppur con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa si rivela romantica e appassionante, più sul fronte mentale del rapporto che su quello fisico. In ambito professionale, invece, è necessario dedicarsi ai lavori più creativi.