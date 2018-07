Oroscopo settimana dal 9 al 15 luglio 2018

Ariete

Una settimana un po' sottotono, quella in arrivo per gli amici dell'Ariete, caratterizzata da qualche difficoltà nel conciliare le aspirazioni personali con le necessità passionali della coppia. Una spinta all'obiettivo, però, permetterà di risolvere ogni intoppo. I single facciano attenzione alla conquista: potrebbero risultare maldrestri.

Toro

Qualche intoppo lavorativo non susciterà, agli amici del Toro, grande preoccupazione durante questa settimana. Merito di un pensiero concentrato maggiormente sulla coppia e sulla seduzione, sebbene sia necessario pensare alla comunicazione: attenzione a non proferire frasi di cui ci si potrebbe pentire.

Gemelli

Un momento di noia quotidiana, seppur non preoccupante, convincerà gli amici dei Gemelli a riprogettare parte dei loro piani estivi, rendendoli più avvicenti. Una grante grinta erotica permetterà, nel frattempo, di consolarsi con il partner o con una nuova e passionale conquista.

Cancro

Una grande voglia di fare permetterà agli amici del Cancro, nel corso di questa settimana, di lanciarsi in inedite ristrutturazioni dell'ambiente più amato: la casa. È però necessario gestire con più abilità il rapporto con gli altri, dimostrandosi meno scontrosi e, soprattutto, non lasciando che le emozioni prendano il sopravvento.

Leone

Migliorano sensibilmente la comunicazione e l'intelletto, cari amici del Leone, due elementi che permetteranno di risolvere una questione lavorativa emersa di recente. La grinta non è ancora ai livelli soliti, quindi è necessario non dimostrarsi troppo agguerriti sia in ufficio che con la persona amata.

Vergine

Una buona spinta romantica permetterà, agli amici della Vergine, di vivere una settimana più fresca del solito. Sarà però necessario prendere le distanze da atteggiamenti eccessivamente razionali o pignoli, evitando di contestare il prossimo anche per questioni futili.

Bilancia

Farete onore al vostro nome, cari amici della Bilancia, nel corso di questa settimana: vi dimostrerete molto equilibrati nelle vostre scelte, nonché saggi nei giudizi sugli altri. Le stelle consigliano però di osare, soprattutto sul fronte delle conquiste di cuore: non si vince la coppia senza giocare la partita.

Scorpione

Molto focalizzati sul lavoro e sui guadagni, i nati nel segno dello Scorpione potranno approfittare questa settimana di un pizzico di grinta in più, ma anche e soprattutto di una maggiore capacità di seduzione. L'intimità con la persona amata, tuttavia, potrebbe richiedere di riparare qualche ingranaggio non più funzionante.

Sagittario

Vi sentirete già proiettati alle vacanze, cari amici del Sagittario, nel corso di questa afosa settimana. È tempo di progettare un viaggio da sogno per dimenticare qualche intoppo del presente, anche se le finanze potrebbero non giocare a vostro favore: meglio scegliere una meta che non richieda spese troppo elevate.

Capricorno

Nonostante una grande spinta alla razionalità e alla risoluzione dei problemi, cari amici del Capricorno, questa settimana potreste percepire una lieve stanchezza emotiva, che potrebbe sfociare nel capriccio. Vi consolerete all'interno della coppia, con degli atteggiamenti più romantici rispetto al solito.

Acquario

Non manca di certo l'energia questa settimana, cari amici dell'Acquario, soprattutto per raggiungere un obiettivo pianificato da tempo. Qualche piccola sfortuna improvvisa non sarà sufficiente per rendere pesante la vita lavorativa, ma attenzione alla comunicazione con il partner: meglio evitare facili incomprensioni.

Pesci

Attenzione ai passi falsi all'interno della coppia, cari amici dei Pesci, poiché il vostro romanticismo potrebbe essere altalenante nel corso di questa settimana. Dedicatevi invece ai vostri hobby, nonché ad attività energiche che vi permettano di sciogliere le tensioni e pensare in positivo al futuro.