Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2019

Ariete

Una settimana un po' fiacca, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. La vita amorosa richiede maggiore impegno, soprattutto sul fronte della comprensione delle necessità del partner. In ufficio, invece, è meglio non sollevare litigi per questioni spinose.

Toro

Sette giorni promettenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La passione allieterà la vita di coppia, con una buona sperimentazione fisica con il partner, mentre i single si lanceranno nella conquista. Sul lavoro, invece, è tempo di dedicarsi ai lavori maggiormente creativi.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella prevista dalle stelle per i nati in Gemelli. L'ambito amoroso non è pienamente soddisfacente, soprattutto sul fronte dell'inventiva e della passione con il partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, è tempo di risolvere una questione economica rimasta in sospeso.

Cancro

Un oroscopo promettente, quello in arrivo per il Cancro questa settimana. La sfera amorosa sarà avvolta da un forte desiderio di romanticismo e non mancheranno dei momenti di passione. In ambito lavorativo, invece, un po' di grinta permetterà di raggiungere un interessante traguardo.

Leone

Sette giorni fiacchi, quelli previsti dagli astri per i nati in Leone. Le energie nella coppia sono abbastanza ridotte, soprattutto sul fronte comunicativo, mentre i single potrebbero faticare nella ricerca di un partner. In ufficio, nel frattempo, è indicato non dimenticare importanti scadenze.

Vergine

Settimana particolarmente interessante, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Vergine. La sfera amorosa offre molto spazio alla sperimentazione, soprattutto sul versante fisico del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, giungeranno piccole gratificazioni e forse una promozione.

Bilancia

Una settimana un po' fiacca, quella prevista dalle stelle per i nati nella Bilancia. L'ambito amoroso potrebbe risultare poco scoppiettante, con delle piccole ma superabili incomprensioni con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, bisogna cercare di mantenere l'equilibrio e la pazienza.

Scorpione

Sette giorni passionali, quelli previsti dall'oroscopo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso permetterà di rafforzare il rapporto con il partner, soprattutto con una rinnovata intimità, mentre i single si lanceranno nella conquista. Pochi intoppi, invece, sul lavoro.

Sagittario

Una settimana meno energica del solito, quella voluta dagli astri per i nati nel Sagittario. La vita amorosa potrebbe risultare noiosa, soprattutto sul fronte intimo del rapporto, con scarsa inventiva tra i partner. In ufficio prosegue il periodo fortunato sul fronte economico, ma bisognerà superare qualche ostacolo.

Capricorno

Un oroscopo intrigante, quello previsto dalle stelle per i nati in Capricorno. La sfera amorosa propone delle novità di coppia, in particolare sul versante più fisico del rapporto, dove brillerà una nuova passione. In ufficio, nel frattempo, è necessario non dimostrarsi troppo severi con colleghi e collaboratori.

Acquario

Sette giorni un po' statici, quelli previsti dalle stelle per i nati in Acquario. L'ambito amoroso risulta abbastanza dormiente, con i partner poco inclini alla reciproca sperimentazione passionale. Sul lavoro, nel frattempo, un compito dell'ultimo minuto potrebbe generare un comprensibile stress.

Pesci

Una settimana all'insegna della pazienza, quella voluta dalle stelle per i nati in Pesci. La sfera amorosa è un po' rafferma, con i partner poco in sintonia, ma per i single potrebbero esservi dei fugaci momenti di passione. In ufficio, nel frattempo, è indicato non sollevare polemiche pretestuose.