Oroscopo settimana dall'1 al 7 luglio 2019

Ariete

Un oroscopo di piccole sfide, ma anche di qualche importante soddisfazione, quello in arrivo per l'Ariete questa settimana. Il romanticismo potrebbe subire una battuta d'arresto all'interno delle coppie consolidate, ma non mancherà la voglia di conquista per i single. In ufficio è tempo di pensare a un piccolo investimento.

Toro

Sette giorni abbastanza neutri, quelli in arrivo per i nati nel Toro. La sfera amorosa garantisce una buona intesa con il partner, tuttavia più sul fronte mentale che su quello fisico del rapporto. In ambito lavorativo, invece, sarà necessario evitare i confronti diretti con i colleghi e i superiori.

Gemelli

Una settimana abbastanza interessante, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Gemelli. L'ambito amoroso garantisce una buona passione, soprattutto sul fronte fisico del rapporto, mentre aumenta la capacità di dialogo con il partner. Sul fronte lavorativo, invece, servirà evitare degli investimenti troppo gravosi.

Cancro

Sette giorni molto soddisfacenti, quelli in arrivo per il Cancro in ogni ambito di vita. La sfera amorosa garantisce una grande energia, soprattutto sul fronte fisico del rapporto: il momento è perfetto per dedicarsi alla sperimentazione. In ufficio, invece, una buona grinta permetterà di raggiungere un piccolo successo professionale.

Leone

Settimana all'insegna delle passioni, quella in arrivo per il Leone in ogni ambito di vita. L'ambito amoroso è avvolto da una nuova malizia, un fatto che permetterà ai partner di sperimentare nuove fantasie all'interno della coppia. In ufficio, nel frattempo, potrebbe essere raggiunta una piccola gratificazione di carriera.

Vergine

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per la Vergine questa settimana. La sfera amorosa offre la possibilità di aumentare l'intimità romantica con il partner, ma ancora molto deve essere fatto sul fronte della comunicazione. Sul lavoro, invece, le stelle consigliano di tenere a bada un'eccessiva pignoleria.

Bilancia

Una settimana di piccole soddisfazioni, ma anche di qualche sfida da superare, quella in arrivo per la Bilancia. L'ambito amoroso offre la possibilità di approfittare di una buona passione, ma scarso è il romanticismo: meglio il versante fisico del rapporto rispetto a quello mentale. In ufficio, invece, potrebbe avvistarsi all'orizzonte un aumento.

Scorpione

Sette giorni intriganti, seppur con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per lo Scorpione in ogni ambito di vita. La sfera amorosa è molto più romantica rispetto al solito, ma la sperimentazione più fisica potrebbe risultare sotto le aspettative. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di pensare in grande.

Sagittario

Settimana abbastanza appassionante, seppur con qualche piccolo intoppo, quella in arrivo per il Sagittario in ogni ambito di vita. La sfera amorosa richiede maggiore comprensione delle esigenze del partner, ma non mancherà una focosa passione fisica. Sul fronte professionale, invece, continua il momento di ottima gratificazione economica.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, quello previsto questa settimana per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso potrebbe risultare poco romantico, con difficoltà nella comunicazione con il partner e poca sperimentazione sul fronte fisico. Sul lavoro, invece, un approccio razionale porterà a grandi risultati.

Acquario

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche sfida inedita, quelli in arrivo per l'Acquario in ogni ambito di vita. La sfera amorosa non è particolarmente maliziosa, con dei single affannati nella ricerca di un partner, mentre la coppia consolidata dovrà investire sulla comunicazione. L'ambito lavorativo, invece, suggerisce più attenzione al rapporto con i colleghi.

Pesci

Una settimana senza troppe preoccupazioni, quella prevista dalle stelle per i nati in Pesci. La coppia consolidata potrà approfittare di una buona grinta fisica, utile per sperimentare anche delle fantasie del tutto inedite. In ufficio, nel frattempo, è richiesto di non mostrarsi eccessivamente emotivi con colleghi e superiori.