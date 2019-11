Oroscopo settimana dall'11 al 17 novembre 2019

Ariete

Un oroscopo romantico, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La passione aumenterà all'interno delle coppie consolidate, con maggiori spazi di intimità fra i partner, ma sarà comunque necessario investire sul miglioramento del dialogo. In ufficio, invece, meglio evitare reazioni troppo aggressive.

Toro

Sette giorni rallentati, quelli previsti per il Toro dagli astri. La vita amorosa potrebbe risultare poco intima e grintosa, con problemi di dialogo con la persona amata. In ambito professionale, invece, è necessario evitare richieste troppo eccessive a colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana maliziosa, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Gemelli. La voglia di passione coinvolgerà soprattutto i single, pronti a lanciarsi in nuove conoscenze, ma potrebbe mancare un versante più romantico all'approccio. In ufficio, nel frattempo, è necessario pensare a un progetto futuro.

Cancro

Una settimana dai ritmi altalenanti, ma non particolarmente preoccupante, quella in arrivo per i nati in Cancro. La sfera amorosa potrebbe vedere dei partner molto distratti, sia sul fronte fisico che mentale della relazione. In ufficio, invece, è necessario ricorrere al massimo della razionalità per prendere una decisione di carriera.

Leone

Un oroscopo interessante, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello previsto dalle stelle per il Leone. L'ambito amoroso si arricchisce di un nuovo romanticismo, pronto a regalare intriganti momenti di intimità nella coppia. Sul lavoro, invece, è tempo di raccogliere i frutti di un progetto recente.

Vergine

Sette giorni rallentati, ma non noiosi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non garantisce grandi slanci dal punto di vista fisico, ma vi sarà spazio per comunicare al partner i propri dubbi. Sul lavoro, invece, è sempre necessario cercare di limitare la propria pignoleria.

Bilancia

Settimana ancora grintosa, quella in arrivo per i nati nella Bilancia. Le stelle offrono una grande passione all'interno della coppia, che si manifesterà soprattutto con la sperimentazione a livello fisico. In ufficio, nel frattempo, un progetto potrebbe trovare finalmente approvazione.

Scorpione

Sette giorni avvincenti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Scorpione. La sfera amorosa si caratterizza per una maggiore voglia di comunicazione, che permetterà ai partner di risolvere definitivamente alcuni battibecchi recenti. In ambito professionale, nel mentre, si potrà puntare sulla propria creatività.

Sagittario

Altra settimana fortunata, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. L'amore offre grandi momenti di romanticismo, pronti a coinvolgere sia le coppie consolidate che i single in cerca di nuove conoscenze. In ambito professionale, invece, sarà sempre il versante economico a essere avvantaggiato.

Capricorno

Settimana altalenante, quella prevista dagli astri per i nati in Capricorno. Una maggiore grinta coinvolgerà l'ambito amoroso, con possibilità di sperimentazioni anche intrigranti, ma manca il giusto approccio romantico. Sul fronte della carriera, invece, è necessario concentrarsi su obiettivi di medio periodo.

Acquario

Un oroscopo intrigante, ma con qualche ostacolo da superare, quello previsto per l'Acquario dalle stelle. L'amore è romantico e malizioso, ma potrebbe risultare troppo sbilanciato sul fronte delle passioni. In ufficio, nel mentre, è necessario evitare discussioni soffocando un impeto testardo.

Pesci

Sette giorni abbastanza stabili, seppur con qualche intoppo da superare, quelli in arrivo per i nati nei Pesci. L'ambito amoroso è altalenante, poiché l'impeto fisico non sarà seguito da un altrettanto forte spirito romantico. Sul lavoro, nel frattempo, si potrà approfittare di un periodo più creativo.