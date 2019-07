Oroscopo settimana dall'8 al 14 luglio 2019

Ariete

Un oroscopo abbastanza altalenante, quello previsto dalle stelle per la settimana dell'Ariete. Il romanticismo non è particolarmente intenso nella coppia, ma non mancherà una buona grinta sul fronte erotico, soprattutto per i single in cerca di conquista. In ambito lavoritivo, invece, è necessario non alimentare dei conflitti.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. All'interno delle coppie consolidate potrebbe diminuire la passione, soprattutto sul fronte più fisico della relazione. In ambito lavorativo, invece, una nuova energia permetterà di pianificare un progetto futuro.

Gemelli

Spinte alterne, quelle che coinvolgono i nati in Gemelli questa settimaa. L'ambito amoroso garantisce una buona sperimentazione a livello erotico, ma potrebbero esservi comunque delle incomprensioni con la persona amata. In ufficio, invece, bisognerà gestire in modo più oculato le spese.

Cancro

Altra settimana all'insegna delle buone energie, quella in arrivo per i nati nel Cancro. L'ambito amoroso permette di approfittare di un ottimo romanticismo, ideale anche per rafforzare le fondamenta di un rapporto di lungo corso. In ufficio, invece, sarà necessario non eccedere con l'aggressività nel rapporto con gli altri.

Leone

Settimana energia, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Leone. La grinta avvolgerà la sfera di coppia, garantendo un versante intimo del rapporto decisamente scoppiettante. In ufficio, nel frattempo, si potrà approfittare di una buona dialettica, per portare in porto un progetto da tempo desiderato.

Vergine

Settimana di spinte opposte, quelle previste dalle stelle per l'oroscopo della Vergine. L'ambito amoroso permette di sperimentare con il romanticismo, migliorando anche la comunicazione con il partner, ma sul versante fisico vi è ancora molto da fare. In ufficio, invece, è necessario non esagerare con un approccio fin troppo razionale ai problemi.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. Il romanticismo risulta un po' latitante all'interno della sfera amorosa, ma potrebbe non mancare una passione molto maliziosa. In ambito lavorativo, invece, è tempo di dedicarsi a un progetto di tipo finanziario.

Scorpione

Settimana ancora rallentata, quella in arrivo per lo Scorpione in ogni ambito di vita. La sfera amorosa garantisce una maggiore passione, soprattutto per i single in cerca di conquiste, ma potrebbero persistere dei problemi comunicativi con il partner. Sul lavoro, invece, è meglio non avanzare richieste eccessive ai propri superiori.

Sagittario

Un periodo ancora fortunato, quello in arrivo per il Sagittario, anche se all'orizzonte si avvistano i primi problemi. La sfera amorosa garantisce una buona grinta, soprattutto sul fronte erotico della relazione, ma manca il giusto romanticismo. In ambito professionale, invece, un investimento incomincerà a dare i suoi frutti.

Capricorno

Sette giorni ancora complessi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Capricorno. L'amore richiede più impegno, soprattutto sul fronte romantico della relazione, mentre la comunicazione con il partner potrebbe non essere al top. In ufficio, invece, è meglio non sollevare delle polemiche del tutto immotivate.

Acquario

Settimana abbastanza neutrale, ma con qualche ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati in Acquario. Le energie all'interno della coppia potrebbero essere ridotte, ma non mancherà una buona passione a livello erotico. In ufficio, invece, è necessario prendersi del tempo per valutare una proposta di lavoro.

Pesci

Sette giorni mediamente soddisfacenti, ma con qualche sfida da vincere, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Pesci. L'amore è molto romantico, con i partner pronti a lanciarsi in una buona sincronia mentale, ma il lato fisico del rapporto potrebbe non risultare scoppiettante. In ufficio, nel frattempo, il momento è ideale per lavori creativi.