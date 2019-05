Le linee educative contro l'invadenza della teoria gender

Quando un nuovo modo di pensare si diffonde, se questo comincia a chiedere (e ottenere) l'intervento della forza pubblica per tacitare i dissenzienti si chiama totalitarismo. Se poi cozza contro il buonsenso e l'evidenza oculare, ecco che la ghigliottina non gli basta mai. Da qui l'ostinato e ossessivo tentativo di infiltrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, partendo dall'asilo. E se tale nuovo modo di pensare cozza contro il buonsenso e l'evidenza oculare, ma si diffonde lo stesso a macchia d'olio, a pensar male si fa peccato, sì, ma... qualcosa non quadra.

Rino Cammilleri