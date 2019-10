Liverpool, Mané: "Voglio aiutare il Senegal. Perché dovrei volere 10 Ferrari?"

Nel mondo del calcio girano moltissimi soldi e non è raro vedere i calciatori, soprattutto quelli più famosi, concedersi lussi alla portata di pochi. Ferrari, aerei privati e vacanze a 5 stelle, questi sono solamente alcuni esempi di quello che i calciatori più in vista si regalano. Sadio Mané, attaccante senegalese del Liverpool è diverso e durante un'intervista al sito nsemwoha.com ha fatto capire di come lusso, soldi e certi tipi di beni non concendano sempre la felicità.

Il giocatore ha detto una cosa molto importante e cioè che non capisce perché dovrebbe concedersi beni di lusso come Ferrari o aerei. Mané non comprende, infatti, cosa questi oggetti possano fare per lui e per il mondo.

Racconta, infatti, il giocatore: "Perché dovrei volere 10 Ferrari, 20 orologi con diamanti e due aerei? Cosa faranno questi oggetti per me e per il mondo?"

Nel corso dell'intervista, l'attaccante del Liverpool ha spiegato che in passato ha sofferto la fame, ha dovuto persino lavorare nei campi e ha giocato addirittura scalzo. E, adesso, Mané vuole restituire un po' di quella fortuna che ha avuto alla sua gente in Senegal grazie a quello che guadagna con il calcio.

L'attaccante racconta di aver costruito scuole, uno stadio e di aver donato abiti, scarpe e cibo alle persone povere. Inoltre, dona 70 euro al mese a tutte le persone che si trovano in una regione molto povera del Senegal.

Niente lussi per Mané, quanto piuttosto aiutare le persone che sono state meno fortunate di lui.

