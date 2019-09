La logistica cresce e diventa 4.0

Onofrio Lopez

Il comparto della logistica continua a crescere e cerca di resistere alla minaccia della stagnazione economica. Secondo l'Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet» della School of Management del Politecnico di Milano, la logistica per conto terzi dovrebbe aver chiuso il 2018 con un fatturato di 82 miliardi, in aumento dello 0,6% rispetto all'anno precedente. È il quinto anno consecutivo di aumento, anche se è il tasso di crescita più basso del quinquennio iniziato nel 2014, che ha visto il picco nel 2016 con una percentuale dell'1,7%. Gli elementi che hanno favorito la crescita sono stati l'aumento del traffico merci, l'incremento delle esportazioni e la ripresa del Pil che dopo due anni di buone performance ha iniziato a contrarsi.

Non è aumentato solamente il fatturato, ma anche il numero degli addetti, che ha superato le 97mila unità, con crescita soprattutto tra corrieri e corrieri espresso (+11,6%) e gestori di magazzino (+3,4%).

In ambito imprenditoriale, è prosegue la concentrazione e nel biennio 2017-2018 l'osservatorio ha censito quaranta operazioni di fusione e acquisizione. Questo sviluppo sta aumentando la quota dell'outsourcing delle attività logistiche, che in Italia ha raggiunto il 40,5%, che rappresenta un valore di mercato (il fatturato diretto ai soli clienti) di 45,2 miliardi (+8,3% in termini reali rispetto al 2009), su un valore complessivo del comparto logistico di 111,8 miliardi.

La ricerca del Politecnico di Milano ha affrontato anche gli aspetti qualitativi del settore, evidenziando l'aumento di processi di automazione identificati nella denominazione di «Logistica 4.0». Quasi la metà degli operatori si aspetta da questa evoluzione un aumento della produttività, mentre il 37% prevede una maggiore visibilità sui processi e il 27% migliore tracciabilità. L'innovazione tecnica favorisce la nascita di start-up e nell'ultimo biennio ne sono nate 319 finanziate a livello internazionale per fornire servizi ai magazzini. Nei servizi, l'osservatorio rileva un miglioramento delle prestazioni della logistica b2b, grazie alla spinta di quella che serve il commercio elettronico b2c.

«La Logistica 4.0 può spostare i confini nella relazione dell'outsourcing», ha dichiarato Marco Melacini, responsabile scientifico dell'Osservatorio Contract Logistics. «Al fornitore di servizi logistici è richiesto non solo un coinvolgimento esecutivo ma una sempre maggiore capacità di gestione e integrazione di sistemi complessi. Per coglierne appieno le opportunità, nei prossimi anni sarà necessario investire, da un lato, in strumenti che consentano di integrare soluzioni tecnologiche, dall'altro, nello sviluppo di competenze specifiche».