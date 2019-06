Londra, lite con la compagna: la polizia a casa di Boris Johnson

Brutto episodio nella notte per Boris Johnson, l'ex ministro degli esteri in pole positin per diventare primo ministro dopo Theresa May. Grande sostenitore della Brexit, Johnson è il politico più popolare tra i conservatori. Secondo i sondaggi il 40% dei membri del partito lo vorrebbe come leader. L'ex sindaco di Londra è stato protagonista questa notte di una furiosa lite nella casa a sud di Londra che divide con l'attuale compagna Carrie Symonds, dopo la separazione dalla seconda moglie. Un litigio violento, che ha allarmato i vicini e costretto la polizia ad intervenire.

Come riporta l'Agi, le urla erano tali che i vicini si sono preoccupati. Uno di loro ha raccontato al Guardian di aver sentito "sbattere e urlare", il rumore di piatti rotti e ad un certo punto Symonds che diceva a Johnson: "Stammi lontano, vattene da casa mia". Ci sarebbe anche una registrazione dell'alterco, fatta dalla casa di un inquilino adiacente. Symonds si lamentava di vino rosso versato sul divano. E ha urlato: "Non ti preoccupi di nulla semplicemente perché sei viziato. Non hai cura di soldi nè di niente".

A un certo Johnson, scrive il Daily Mail, Boris Johnson avrebbe detto alla compagna di non toccare il suo portatile, dopodichè si è sentito il fragore di qualcosa caduto a terra. L'alterco ha preso una piega così allarmante che i vicini sono andati a bussare alla porta ma non hanno ricevuto risposta. "Speravamo che qualcuno mi dicesse 'stiamo benè. Ho bussato tre volte ma non è venuto nessuno". E così hanno chiamato la polizia che dopo pochi minuti si è presentata con due auto e un furgone. Gli agenti, a quel punto, hanno ricevuto delle rassicurazioni dalla coppia e si sono allontanati.