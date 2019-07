Luci a Trieste nella notte di Monte Carlo Yachts

Trieste È stato definito lo spettacolo di luci più emozionante dell'estate 2019 nella suggestiva Marina di Portopiccolo. Così il Golfo di Trieste ha accolto il ritorno alle origini di Monte Carlo Yachts che ha presentato i modelli della seconda generazione: Mcy 76, 66 e 70, quest'ultimo primo delle tre novità 2019 presentato in anteprima mondiale al Boot Düsseldorf del gennaio scorso.

All'esclusivo evento privato A Tribute to Light, organizzato dal cantiere di Monfalcone, hanno partecipato numerosi invitati, tra cui clienti provenienti d tutto il mondo.

Una regia impeccabile ha regalato emozioni a non finire agli ospiti presenti che, in un magico e spettacolare gioco di luci, hanno visto arrivare dal mare gli ultimi tre gioielli del marchio, parte di Bénéteau Groupe. Non a caso, considerata la straordinarietà dell'evento, a Portopiccolo di Trieste era presente madame Annette Bénéteau Roux con entourage al seguito.

Un cocktail di benvenuto servito in riva al mare ha dato inizio alla serata, prologo al momento clou: il terzo yacht della nuova generazione Monte Carlo Yachts presentato in grande stile con un tributo alla luce davanti a 300 spettatori fra ospiti d'onore, invitati speciali, armatori, partner e media internazionali.

«La presentazione del nuovo MCY 76 è stata davvero un momento magico - ha detto un emozionato Fabrizio Iarrera, amministratore delegato di Monte Carlo Yachts - Siamo orgogliosi di averlo condiviso con il management del Gruppo Bénéteau, la stampa internazionale, i nostri partner, gli amici e, soprattutto, tutti gli armatori che ci hanno raggiunto in occasione di quest'evento speciale».

Il nuovo MCY 76 - firmato come tutta la collezione da Nuvolari & Lenard - rappresenta il diretto successore del primo modello realizzato da Monte Carlo Yachts. Insieme con gli altri modelli esposti, la nuova imbarcazione è il simbolo della continua ricerca di innovazione dell'azienda di Monfalcone che, pur mantenendo il suo fascino autentico e la sua eleganza senza tempo, si impegna costantemente a migliorare e innovare i propri tratti distintivi e le proprie caratteristiche inconfondibili. L'innovazione nel rispetto della continuità - come ama sottolineare Fabrizio Iarrera - è il principio fondamentale su cui si fonda la seconda generazione della collezione Monte Carlo Yachts.

