L'ultimo Beethoven, tra capolavori e esoterismi vari

L'ultimo Beethoven di Maynard Solomon è diventato un classico della musicologia beethoveniana. Per questo ci preme segnalarne il ritorno in economica sugli scaffali. Il critico statunitense traccia una summa dell'ultimo decennio del compositore attraverso alcune sue opere (le Variazioni Diabelli, la Sonata op. 96, la settima e soprattutto la nona sinfonia) e porta alla luce la parte più enigmatica della sua vita in cui si intrecciarono mitologia pagana, orientalismo, spiritualismo, esoterismo e, come testimoniò il suo assistente Karl Holz, massoneria. Luci e ombre del genio di Bonn.

Mattia Rossi