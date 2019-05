Un Luminor speciale per la nuova boutique Panerai a Roma

Lo scorso 6 maggio, Panerai ha inaugurato la sua prima boutique a Roma, al civico 130 della centralissima Via del Babuino, nel cuore della Città Eterna. Il flagship si estende su 50 mq e prevede quattro vetrine sull'esterno: i materiali utilizzati all'interno, come il marmo «calacatta luccicoso» di origini toscane, l'ottone brunito, il bronzo, il rovere e il particolare vetro «cannettato», ondulato e trasparente, richiamano il mare ed il glorioso passato del marchio, che affonda le radici nella storia della Marina Militare Italiana: peraltro, diversi elementi decorativi evocano i «survival instruments» realizzati da Panerai tra gli anni '30 e '50. Per l'occasione, la Casa ha presentato una Special Edition Luminor Marina 44 mm, iconico modello Panerai (in foto). Realizzato in serie limitata a 130 pezzi - come il civico della boutique è definito da alcuni dettagli ispirati alla capitale, come l'incisione sul fondello della scalinata di Trinità dei Monti e le cuciture rosse e gialle sul cinturino, a ricordare i colori sullo stemma della città. Jean-Marc Pontroué, CEO di Panerai, ha affermato: «Siamo molto orgogliosi di aprire una nuova boutique a Roma. L'Italia, oltre ad essere il paese di origine della marca, si conferma per noi il primo mercato a livello europeo». La boutique romana, sul territorio italiano, va ad aggiungersi a quella storica di Piazza San Giovanni a Firenze, al monomarca in Via Montenapoleone 1 a Milano e al flagship di Venezia, in Piazza San Marco. Le boutique Panerai nel mondo salgono, così, a quota 85 dopo le recenti aperture di Kuala Lumpur, Hong Kong, Pechino e Shanghai.

