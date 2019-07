Luna 3, massaggio fai-da-te professionale

Foreo è il marchio nato in Svezia sei anni fa che ha letteralmente rivoluzionato il mondo del beauty tech lanciando una serie di avveniristici device per l'igiene e la cura personale perfetti sotto tutti i punti di vista. Protetti da oltre 200 brevetti internazionali, gli apparecchi Foreo sono tutti prodotti in silicone medicale ultra igienico, utilizzano l'esclusiva tecnologia a pulsazione T-Sonic e hanno un design tanto bello quanto accattivante. In più vantano un imbattibile rapporto qualità-prezzo che ha senza dubbio contribuito a questo successo planetario. «In appena sei anni siamo diventati una realtà globale con oltre 3000 dipendenti in 20 uffici sparsi nei 5 continenti» dicono dal quartier generale di Stoccolma dove prevedono di chiudere il 2019 con l'astronomico giro d'affari di 4 miliardi di dollari. Del resto nel solo 2017 ci son state vendite per un miliardo di dollari: ogni tre secondi nel mondo veniva acquistato un dispositivo Foreo. A far la differenza sono stati prodotti come Issa, il primo spazzolino da denti sonico in silicone che si carica al computer una volta all'anno e garantisce una perfetta igiene orale. Luna è tra le spazzole per la pulizia e il massaggio del viso più vendute al mondo con tutte le variazioni sul tema possibili e immaginabili: dimensioni, prezzi e prestazioni studiate in base alle più diverse esigenze dei consumatori. L'ultima della serie in ordine di tempo è Luna 3 che funziona attraverso una app scaricata sullo smartphone e oltre a pulire la pelle in profondità con più di 8000 pulsazioni al minuto offre diversi tipi di massaggi dall'antirughe al rassodante passando per quello che tonifica e l'altro che scolpisce. Costa 199 euro e una volta che impari a usarlo fa miracoli perché il primo rituale di bellezza consiste nell'impeccabile pulizia del viso ma se poi lo puoi anche sottoporre a un massaggio professionale, non ce n'è più per nessuno.

DaFe