Il luna park tecnologico del prossimo decennio

Marco Lombardo

Al luna park della tecnologia non manca nulla. Ed in effetti solo a Las Vegas si può vedere tutto quanto fa futuro, e si passa - per dire- dalle stampanti 3D che ricostruiscono un ginocchio ai giochi per adulti che da quest'anno hanno cittadinanza tra gli stand. E vincono anche dei premi. Insomma il CES è una serie di idee una accanto all'altra che dovrebbero cambiare il nostro domani. Ma che non tutte funzioneranno. Noi, fatto un giro al luna park delle meraviglie, compiliamo la nostra personale Top 10 tra genio e follia. Se ci avremo azzeccato, lo scopriremo solo tra 10 anni.

1) BALLIE Il robottino di Samsung fatto a palla che ci segue passo passo in casa e interviene ad ogni esigenza per far partire gli apparecchi intelligenti. Fa molto Star Wars.

2) ORCAM MYEYE 2 Un piccolo wearable che permette di aumentare la vista agli ipovedenti. Riconosce testi, Qr code, codici e anche i volti. Applausi.

3) REDUIT Anche la bellezza è hitech. Una volta era in confezione spray, ora è in versione capsule. Infatti la chiamano la Nespresso del beauty. Per capelli e per il corpo.

4) TAPPLOCK Non ne potete più di password o combinazioni da ricordare? Ecco il lucchetto che si apre con l'impronta digitale. Sarebbe piaciuto a Houdini.

5) NETATMO Sullo stesso tema arriva la serratura con chiave intelligente. Si può programmare via smartphone per far entrare chi si vuole, anche gli amici. Meglio non avere amici ladri però.

6) CORDZERO THINQ A9 Il robot aspirapolvere di LG che grazie all'intelligenza artificiale e a una telecamera capisce dove si trova, cosa c'è da pulire e quando farlo. E non chiede neanche la mancia.

7) NIDOPRO Chi ha il pollice verde può avere un sistema smart per impianti idroponici. Per gestire la serra dallo smartphone.

8) POCKETALK Traduce istantaneamente 74 lingue. Però continuate a studiare.

9) PROPILOT Una pallina da golf che va in buca da sola. Fantastico se volete impressionare contro Tiger Woods.

10) LIONESS Vabbè, il gadget per adulti appunto. Regolabile dall'app e premiato perché è Greta-friendly, ovvero bio. Buon divertimento.