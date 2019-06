La lunga estate attiva di Fai della Paganella

Camilla Golzi Saporiti

Cielo limpido, aria frizzante e sole intenso. Monti e vallate coperti di prati, alberi e fiori. Ponti e sentieri che si muovono su e giù per il paesino, facendo quasi a gara a ritagliarsi lo scorcio più bello su quello spettacolo naturale che si estende tra la Paganella e il Monte Fausior, abbracciando il corpo centrale delle Dolomiti. Fai della Paganella è così. È un balcone fiorito con vista sulla Valle dell'Adige. È un ritratto trentino ai piedi delle Dolomiti di Brenta. È soprattutto un luogo dove si sta bene. Giusto il tempo di arrivarci e già si respira la pace e la voglia di fare. Sospesi tra terra e cielo, combattuti tra ritmi slow e sport attivi, questa piccola perla trentina colpisce e conquista all'istante. A Fai della Paganella d'estate si va per staccare la testa, immergersi nel verde, tuffarsi negli sport, assaporare la cucina locale, divertirsi e rigenerarsi con trattamenti che sono un toccasana. Non ci si annoia. Il tempo vola. Un weekend, quattro giorni, una settimana, ma anche due. Da fare e vedere ce ne è eccome e per tutte le età e «situazioni». In famiglia, in coppia o in versione single con amico a quattro a zampe, si spazia dal tennis all'equitazione, dalle passeggiate a ritmo slow tra stalle, malghe e rifugi alle arrampicate lungo le antiche vie ferrate, dal road biking sui leggendari tracciati percorsi da Coppi e Bartali al parapendio sul Lago di Molveno, passando nordic walking in quota, fino al forest bathing. A Fai della Paganella è approdato l'anno scorso il primo e al momento unico parco in Italia dedicato a questa benefica pratica d'origine giapponese. All'interno di una faggeta naturale affacciata sulla Valle dell'Adige, si alternano camminate a passo soft di almeno due chilometri a pause dedicate al respiro e allo yoga nel verde di 3-4 ore al giorno. In questo modo, e gli esperti confermano, si «sfrutta» il potere terapeutico degli alberi per migliorare il benessere psico-fisico, ridurre stress, ansie, tensioni e addirittura per prevenire malattie come il cancro. Info: www.visitdolomitipaganella.it; prenotazioni: Sport Hotel Panorama, tariffe da 82 euro a notte per due persone in mezza pensione, oltre a pacchetti e promozioni validi per tutta l'estate, www.sporthotelpanorama.it.