Una macchina per ogni «Desèa»

Ma quali sono le abitudini degli italiani quando si tratta di combinare latte e caffè? Lo svela una ricerca commissionata da Lavazza in occasione del World Milk Day di oggi. Il rituale familiare della colazione si arricchisce oggi di ricette che un tempo erano esclusivo appannaggio del bar, e questo grazie al fatto che le nuove tecnologie che consentono di realizzare molteplici preparazioni con latte e caffè in maniera semplice e veloce si sono ormai diffuse anche nelle nostre case.

In testa alla classifica delle bevande più consumate appena svegli dagli italiani c'è il caffè nero, seguito da caffelatte e cappuccino, prediletti da un italiano su due. Entrambe le bevande sono predilette per il sapore e per cominciare con gusto le proprie attività quotidiane mentre il caffè nero resta l'unica soluzione di chi la mattina presto ha bisogno di una carica in più.

Lavazza va incontro a questi nuovo consumi con una nuova macchina del sistema A Modo Mio, che si chiama Deséa, che offre la possibilità di preparare a casa tante combinazioni di gusto con il caffè e il latte. Cinque sono le ricette a base di latte (Cappuccino, Cappuccino Large, Latte Macchiato, Latte Montato Caldo e Latte Montato Freddo) e quattro le differenti lunghezze di caffè (Caffè Lungo, Espresso Lungo, Espresso e Dose Libera) che possono essere agevolmente selezionati con un tocco dall'innovativa interfaccia One Touch Barista. Il Training Center Lavazza, il più grande laboratorio dedicato al caffè a livello internazionale, ha inoltre creato altre ricette come Mocha Brown Walnut e Mocha Deséa Black Ink, presentate nell'esclusivo contesto del Fuorisalone 2019.