La magia di una vacanza alla scoperta del mondo

Camilla Golzi Saporiti

Un tour nello street food di Dubai, in giro tra i vicoli e gli angoli meno battuti della città del lusso sfrenato per gustare le ricette e scoprire i sapori più autentici. Un tuffo nell'India del sedicesimo secolo, a bordo di carrozze imperiali, per visitare i luoghi più affascinanti e remoti del Paese degli antichi Mughal. Una full immersion nella New York della musica, del design o dei graffiti. Una fuga nell'immensità del deserto africano, dove montare sotto le stelle il campo tendato dei sogni, con tanto di maggiordomo e servizio a cinque stelle. Una spedizione a tutto benessere lungo il fiume Mae Salong, nel cuore della Thailandia meno nota, coccolati da SPA dove ancora si praticano trattamenti a base di erbe aromatiche all'interno di fagottini caldi con cui viene tamponato il corpo. Dai mari più belli ai monti più alti, dalle metropoli più conosciute ai villaggi più segreti, a stretto contatto con la cultura del passato o la proiezione del mondo del futuro o, ancora, la natura più estrema e coinvolgente: cambiano le mete, ma non la filosofia attorno a cui ruotano i viaggi di Gattinoni Travel Experience. Un brand made in Italy che, nato tre anni fa ed erede dell'esperienza trentennale di Gattinoni, è pensato per offrire non delle «normali» vacanze, ma delle esperienze a sé in giro per il mondo. Ogni meta, anche la più gettonata, viene declinata con uno spunto insolito, un punto di vista particolare, in modo da essere un unicum, capace sempre di stupire e far innamorare. Come? Il segreto sta nel creare ogni proposta su misura del viaggiatore. In base alle sue preferenze, aspettative e abitudini, in base anche alle date, alla durata e al budget a sua disposizione, il consulente in agenzia mette a fuoco la soluzione più indicata, con preventivo annesso. Il bello è che non c'è niente di fisso né vincolante, tutto si costruisce mano a mano fino a individuare la formula ideale. Ideale sia per vacanze di famiglia, in coppia, con amici, oltre a viaggi di nozze. Loro e tutti in genere sono viaggiatori esperti che scelgono Gattinoni Travel Experience perché non si accontentano di pacchetti preconfezionati o itinerari «classici». Vogliono di più, il che non significa necessariamente spendere di più. Per le proprie vacanze ricercano esperienze lontane dai viaggi tradizionalmente proposti dal mercato, puntano a scoprire aree lontane dai circuiti turistici di massa per partecipare a eventi unici, per vivere esperienze inedite, per conoscere le popolazioni locali, senza però rinunciare a servizio esclusivo e sicurezza. A questo tipo di viaggiatori il brand dei viaggi haute couture ha pensato a un cofanetto di spunti e ispirazioni, che raccoglie in quattro volumi il mondo intero. Il book «Gocce d'Oceano» è dedicato ai migliori resort di mari e oceani, mentre gli altri tre esplorano i continenti. «Scoperte Inaspettate» è focalizzato su Nord America e Messico, «Sfumature Intense» esplora l'Africa e Medio Oriente, infine «Armonie Insolite» presenta proposte di viaggio in Asia e Oceania. Info: sul sito www.gattinonimondodivacanze.it sono disponibili gli indirizzi e i contatti delle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze, presenti in tutt'Italia. I cataloghi delle collezioni di viaggi Gattinoni Travel Experience sono consultabili al link http://cataloghi.gattinonimondodivacanze.it/travelexperience_2019/index.html.