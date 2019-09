«Man rispetta la natura e taglia le emissioni Ma ora basta slogan»

Paolo Guastalvino

«Sul tema del verde e della sostenibilità c'è tanta disinformazione perché noi costruttori di veicoli industriali ci occupiamo della prospettiva tecnologica e siamo impegnati a ridurre entro il 2025 le emissioni di gas serra del 15% rispetto al 2019, mentre il target per il 2030 è del -30%, inoltre il 2% delle nostre produzioni deve essere a emissioni zero o quasi zero». Il direttore generale di Man Truck & Bus Italia, Marco Lazzoni, ricorda come il comparto stia indirizzando la ricerca applicata «su biocarburanti, motori ibridi, a gas ed elettrici e stiamo moltiplicando gli sforzi di sperimentazione, ma bisogna essere chiari: la soluzione non è ancora economicamente sostenibile».

Essere green non è solo una questione ecologica, ma anche economica. «Le soluzioni alternative sono costose e in passato sono state spesso sovvenzionate dal pubblico, ma adesso bisogna ottimizzare il budget e comprendere che non si tratta di mettere un veicolo a basse emissioni in più sulla strada, ma di eliminare i tanti veicoli inquinanti ancora in circolazione», sottolinea Lazzoni evidenziando che «bisogna rottamare i veicoli industriali pre Euro 4 che rappresentano i due terzi del parco circolante e che producono emissioni di gas serra superiori del 20-30% rispetto agli attuali Euro 6 D». In buona sostanza, ribadisce il direttore generale di Man Truck & Bus Italia, «c'è bisogno di onestà intellettuale e se c'è del denaro da investire bisogna investirlo bene: la politica deve uscire dalla retorica degli slogan del green per concentrarsi sulla sostituzione del parco circolante».

A questo proposito, la gamma attuale di camion Man è costituita da veicoli Euro 6 D il cui livello di emissioni, rimarca Lazzoni, «rappresenta un compromesso eccellente che porta un beneficio molto significativo in termini di consumi». Il gruppo tedesco ha inoltre sviluppato soluzioni green come l'elettrico eTGM, «un camion classico a tre assi molto utile per la distribuzione all'interno delle città». Allo stesso tempo, Man sta testando veicoli pesanti totalmente elettrici in Austria. «Il problema delle batterie è importante perché pesano una tonnellata e mezzo, occupano spazio diminuendo la portata e hanno bisogno di sistemi di ricarica ad alta capacità», conclude il top manager incalzando la politica ad affrontare questi temi.