Mapei mostra i suoi «tesori» per città più belle e sicure

Paolo Gustalvino

Anche quest'anno Mapei sarà uno dei protagonisti di Anci Expo, l'esposizione annuale di servizi e soluzioni per le amministrazioni comunali in programma da oggi al 21 novembre nella sede di Arezzo Fiere e Congressi. Per la multinazionale italiana della chimica applicata all'edilizia, l'evento rappresenta l'occasione di incontrare i tecnici della pubblica amministrazione e far conoscere loro le soluzioni pensate per il paesaggio urbano. Al settore è dedicata una linea di prodotti e sistemi tecnologici per interventi di qualità che rispondono alle esigenze delle amministrazioni oltre che delle imprese. Le prestazioni tecniche dei prodotti Mapei, studiati nei laboratori di ricerca e sviluppo, trovano infatti applicazione in diversi contesti d'uso e garantiscono agli interventi sicurezza e elevata durabilità senza successivi interventi di manutenzione.

Tra le proposte che saranno presentata ad Anci Expo 2019 c'è l'asfalto «Mape Asphalt Repair 0/8», l'asfalto reattivo pronto all'uso per la riparazione rapida e duratura di pavimentazioni in asfalto senza interruzione del traffico. Non mancherà «Mapecoat Tns Extreme», resina epossi-acrilica (lanciata al Giro d'Italia 2019) per la realizzazione di rivestimenti di aree carrabili, piste ciclabili e aree pedonali a elevata durabilità e resistenza al traffico. Il prodotto è disponibile in diversi colori. Nell'ambito dei prodotti per l'arredo urbano Mapei propone i sistemi per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra «Mapestone» e «Mapestone Joint», conformi alle norme Uni 11714-1:2018 e Uni 11714-2:2019. Mapestone è un sistema integrato per l'allettamento e la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra resistenti alle sollecitazioni meccaniche di mezzi pesanti e ai cicli di gelo disgelo. Mapestone Joint è invece un legante poliuretanico per pavimentazioni in pietra elastiche e drenanti, ideale sia per la sigillatura delle fughe di cubetti, binderi e ciottoli su letto sciolto sia per la realizzazione di pavimentazioni in lastre a letto legato.

A queste soluzioni si accompagna «Mapei Color Paving», il sistema studiato per realizzare pavimentazioni architettoniche in pietra dall'effetto naturale ghiaia a vista, totalmente personalizzabili nella finitura e con elevate prestazioni meccaniche e di durevolezza.

Nel corso di Anci Expo 2019 Mapei parteciperà anche alla premiazione di «Cresco Award Città Sostenibili 2019», il premio di Fondazione Sodalitas riservato ai Comuni che nell'anno hanno realizzato progetti sostenibili. Oltre ai riconoscimenti assegnati da Sodalitas, tra i premi «Impresa» quello di Mapei sarà assegnato quest'anno al Comune che si prefigge di attuare progetti destinati alla riqualificazione di superfici sportive ad elevato comfort di gioco, capaci di coniugare gli aspetti normativi e le nuove tecnologie, fruibili a tutti e pensate per durare nel tempo. In premio, il Comune vincitore riceverà la consulenza tecnica specialistica di Mapei per valutare e scegliere le migliori soluzioni da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all'intero sistema sostenibilità, efficienza e durevolezza, nel rispetto delle normative. L'interesse per le amministrazioni pubbliche e il territorio è un tratto distintivo di Mapei, da sempre attenta alle realtà italiane pur essendo diventata una multinazionale presente a livello globale con 2,5 miliardi di fatturato, 81 stabilimenti nel mondo e 10mila dipendenti. Il successo dell'azienda, che vede tra i suoi principali fattori la specializzazione nel mondo dell'edilizia, è proprio la ricerca di soluzioni che soddisfino le richieste dei clienti. In fondo, l'internazionalizzazione di Mapei nasce proprio dalla sua filosofia originaria: essere sempre vicina alle esigenze delle comunità locali.