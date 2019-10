Maria Teresa Ruta: "Ho fatto molti errori con i miei figli e la tv mi ha dimenticato"

Maria Teresa Ruta per lunghi anni è stata una delle presenze più familiari della tv italiana. Ha imperversato in tv tra le fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, per poi essere quasi “dimenticata.” È finita in panchina per mancanza di programmi ma nonostante questo, il grande pubblico continua a considerarla un volto amico.

Le sue apparizioni in tv sono sempre meno negli ultimi anni, anche se ultimamente sta presenziando come opinionista in alcuni salotti, sia Rai che Mediaset. Domenica sera Maria Teresa Ruta era parte del parterre di ospiti di Live – Non è la d'Urso. L'argomento del talk erano i “vip in crisi”, personaggi noti che dopo tanto lavoro non hanno/avranno una pensione congrua a quanto guadagnato. Non è la prima volta che la donna racconta questo aspetto della sua vita, che sembra preoccuparla e non poco.

Ieri, invece, era ospite nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane dove ha raccontato il momento di difficoltà dovuto al lavoro, che da un giorno all'altro per lei non c'è più stato. “ Ho dedicato la mia vita al lavoro, ma la tv mi ha dimenticato. Ho dato troppo al mio lavoro. Ho avuto soddisfazioni immense, ma ho dato i migliori anni della mia vita. Però penso di essere stata dimenticata: conducevo UnoMattina. In questo periodo mi sento una ruota di scorta, ma va bene così. Sono soddisfatta e non chiedo nulla. Sapete il motivo? Perché voglio dare spazio ai giovani ”, ha detto Maria Teresa Ruta, che per il lavoro in passato ha dovuto sacrificare il rapporto con i figli.