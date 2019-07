Al Mart di Rovereto per giocare e imparare

Elena Rampinini

Al museo con i genitori senza conoscere la noia. Per sperimentare i linguaggi dell'arte e imparare a esplorare in modo giocoso universi di materia e colore. Come una vera e propria fucina di nuove idee i laboratori Little Mart mettono in calendario, ogni domenica alle 15, attività creative sempre diverse che suscitano una condivisione attiva stimolando manualità, pensiero e immaginazione, partendo da temi spesso legati alle mostre e alle collezioni del museo o più in generale all'arte contemporanea. Tariffa di partecipazione 5 euro a bambino. Info: www.mart.tn.it/educazione.