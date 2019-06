Martellate sulle note dolenti (e deprimenti)

Se tutto è arte, l'arte non esiste più. Lo sosteneva Jean Baudrillard e lo si può applicare anche alla musica: tutto è considerato musica, la musica (più o meno tale) è ovunque e la musica non è più. Antonello e Renzo Cresti ne dialogano con Stefano Sissa: nell'epoca della banalità «è scomparsa la musica autentica, di ricerca» (e la scuola ha le sue «annose ed evidenti» colpe), la classica è ormai élitaria e il pop ha segnato un'involuzione. Per dirla con un'efficace immagine, «la musica mercificata di oggi è l'immagine in suoni della depressione».

Mattia Rossi