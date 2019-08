Un massaggio una volta al mese E il viso ritrova il suo ovale perfetto

Maria Luisa Iaksetich

Un massaggio al viso una volta al mese per fermare i segni del tempo e rallentare l'invecchiamento di 10 anni. Un sogno di molti, se non di tutti, che diventa assolutamente reale quando si incontrano l'esperienza e la professionalità di Alessandra Ricchizzi, celebre facialist «inseguita» da star internazionali e di casa nostra. Quelle star che tutti pensano vantino un incarnato da primo piano grazie a magici fotoritocchi insomma, mentre il segreto sta davvero proprio solo nella sua tecnica, nella sua passione e, nonostante sia famosa e contesissima, nel suo continuo studiare per migliorarsi. E dunque per migliorare noi grazie al Manual Lifting, un distensivo massaggio manuale messo a punto personalmente da lei che agisce sulla muscolatura interna ed esterna del viso risollevando gli zigomi per ottenere un lifting naturale e indolore senza l'ausilio di bisturi o punturine né di sostanze chimiche. Anzi, semmai tutto il contrario perché la facialist ha da poco ideato anche «Myevoskin Tropical x Alessandra Ricchizzi», un nuovo olio naturale al 100% quale trattamento intensivo rigenerante per viso, collo e decolletè. Ne bastano 7 gocce mattina e sera, anche sul contorno occhi, per ritrovare un nuovo incarnato. Lei intanto lo utilizza durante il suo Manual Lifting, coadiuvato da un beauty roller che ha la forma di due pollici e lavora in profondità sulla muscolatura, contribuendo a drenare i tessuti e a tonificare. Il trattamento di Alessandra si conclude con un massaggio posturale mandibolare che si realizza all'interno della bocca e che risolleva immediatamente l'ovale. E l'effetto del trattamento, di circa 1 ora, dura fino ad un mese. Proprio come avevamo promesso all'inizio. Ansiosi di cominciare questo percorso verso la bellezza? Niente di più facile, perché attualmente Alessandra Ricchizzi collabora con il Dottor Marco Iera, titolare dell'Istituto Clinico Brera di Milano.