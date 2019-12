Il matrimonio della principessa Beatrice di York sarà rimandato?

Per la principessa Beatrice di York questi mesi dovevano essere un’interminabile ma felice sequela di impegni per i preparativi del matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi. Purtroppo a causa dello scandalo Epstein che ha coinvolto anche il principe Andrea i giorni di trepidazione in vista del royal wedding rischiano di trasformarsi in un’agonia. I tabloid si chiedono se la principessa Beatrice si sposerà comunque, o se rimanderà il matrimonio previsto per la prossima primavera. Questa, però, non è che la prima di molte altre domande. Chi l’accompagnerà all’altare? La regina Elisabetta sarà presente? La cerimonia sarà pubblica o privata?

Per ora la figlia del duca di York e di Sarah Ferguson ha dovuto rimandare e ridimensionare la sua festa di fidanzamento, come ci racconta il magazine Grazia. Secondo Tatler aveva già organizzato un party nel lussuoso hotel Chiltern Firehouse per il 18 dicembre, ma a quanto pare il ricevimento sarebbe stato spostato a data da destinarsi e dovrebbe tenersi nell’appartamento di un amico. A proposito di questa decisione un insider ha svelato al Us Weekly: “La scelta del luogo ha suscitato preoccupazione tra gli amici e la stessa Beatrice. Si sarebbe trattato di un evento di troppo alto profilo e interesse mediatico rispetto al momento che la sua famiglia sta attraversando” e sottolinea: “Beatrice ha voluto cambiare la data delle celebrazioni per paura che fotografi e giornalisti assalissero la festa per riprendere il padre”.

Sfortunatamente la principessa Beatrice sta pagando cara una situazione più grande di lei e a cui è completamente estranea, ma che coinvolge suo padre, dunque la tocca troppo da vicino. Una fonte anonima ha fatto sapere al Sunday Mail che la principessa Beatrice “merita di avere il matrimonio che desidera ma a causa di suo padre questo potrebbe non succedere”. Vanity Fair ha rivelato che le nozze di Beatrice dovrebbero comunque essere diverse da quelle dei cugini William e Harry e da quelle della sorella Eugenie, perché la futura sposa amerebbe le cerimonie più intime e non particolarmente sfarzose. Un insider ha detto al People: “Beatrice è più seria, Eugenie è l’estroversa di casa…Bea è più riservata e discreta. Si trattiene di più, è molto educata ma più formale e tranquilla”. Tuttavia un conto è desiderare un certo tipo di matrimonio, un altro è che venga imposto da eventi improvvisi e disastrosi.

Stando a quanto riporta ancora Vanity Fair la giovane non vorrebbe cambiare i piani che ha già fatto per l’organizzazione della cerimonia e sarebbe felice se avvenisse in un clima sereno come è stato per la sorella e i cugini. Invece non è escluso che un evento tanto gioioso si svolga in un clima di tristezza, sia oscurato dall’ombra opprimente dello scandalo e ulteriormente modificato. Sempre il Daily Mail sostiene che la famiglia sarebbe “molto delusa dall’attuale situazione” e “imbarazzata”. Come spiega il magazine Hello, Sarah Ferguson ha di recente rotto il silenzio mantenuto finora e durante un’intervista rilasciata a Vogue Arabia ha confessato: “Quando parlo del principe Andrea, parlo della mia famiglia, perché gli ultimi sei mesi sono stati difficili per le ragazze e me. Vedere un uomo così meraviglioso andare incontro a una tale sofferenza. È l’uomo migliore che io conosca. È incredibile ciò che ha fatto per la Gran Bretagna e tutto ciò non ha senso…”.

Sempre il Sunday Mail ci informa che la regina avrebbe dato il suo consenso alla data scelta dalla coppia per il royal wedding. Sembra, però, che l’annuncio ufficiale verrà dato solo dopo le elezioni in Gran Bretagna. Ci sono già le prime indiscrezioni sugli invitati alla festa. I tabloid fanno i nomi di Naomi Campbell, Ed Sheeran, Kate Moss, Ellie Goulding, Cressida Bonas e anche il fratello di Kate Middleton, James.