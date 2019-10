"Me lo ha detto Satana": entra in asilo e accoltella bimbo di 6 anni in Russia

Sente delle voci nella testa che gli dicono di "uccidere", così entra in un asilo ed accoltella alla gola un bimbo di 6 anni. E' il terribile crimine di cui si è macchiato Denis Pozdeev, un uomo di 36 anni, arrestato poche ore dopo aver commesso il truce delitto.

" Satana mi ha detto di farlo. Mi ha detto di uccidere se volevo vivere per sempre ". Queste le parole choc che il 36enne avrebbe riferito agli inquirenti in fase d'interrogatorio. Nel primo pomeriggio di oggi, pressapoco alle ore 3, l'uomo si è intrufolato in una delle scuole materne di Naryan-Mar, nella regione autonoma di Nenets, in Russia, ed ha pugnalato il bimbo mentre stava riposando nel dormitorio insieme agli altri compagni. La piccola vittima, Kiril Sakenov, è morta dissanguata tra le braccia di una maestra prima ancora che giungessero i soccorsi.

Stando a quando a quanto riferisce il sito d'informazione russo Uaportal , quando l'agressore è stato tratto in arresto era in evidente stato di alterazione psichica. Sembra infatti che dal 2016, Denis Pozdeev fosse in cura da un narcologo presso l'ospedale distrettuale a causa di continue allucinazioni che imperversavano nella sua testa. Per questo motivo, gli investigatori hanno disposto una perizia psichiatrica entro breve termine. Intanto, nel suo appartamento, sono stati rivenuti quaderni di appunti in cui avrebbe annotato gli orari di apertura della scuola e le abitudini dei giovani studenti, compreso il bimbo ucciso.

❗️ Это 36-летний Денис Поздеев, убивший ребенка в детском саду Нарьян-Мара. Ранее у него уже была административка за посты в ВК с изображением нацистской символики.



За это его оштрафовали на 1500 рублей. pic.twitter.com/fy5RwaHzT0 — Телеканал 360° (@360tv) October 31, 2019

Il quotidiano online Baza scrive che, nel 2016, il 36enne sarebbe stato fatalmente attratto dalla foto della svastica su Vkontakte e da lì sarebbe cominciato il suo delirio. Così, avrebbe creato un profilo Facebook falso attraverso il quale non solo diramava simboli nazisti ma anche fotografie relative all'argomento Ku Klux Klan.

Il giornale Life.ru ha pubblicato il video del momento in cui l'assassino è entrato nell'asilo per accoltellare il piccolo Kiril.