Meeting Art punta sui maestri del '900

Nevio Nipoti

Asta di arte moderna e contemporanea alla casa d'aste Meeting Art dall'1 al 16 giugno. Numerosi i top lot tra i quali si segnala Donne e scale, Figure su fondo azzurro di Massimo Campigli, olio su tela del 1959 (lotto 600, valore di stima 180-200.000 euro, base d'asta 100.000 euro). L'opera è citata, tra l'altro, nel catalogo ragionato delle opere di Campigli, nel volume Figura & Figure, La figurazione nella pittura italiana del Novecento e vanta ben sei esposizioni dal 1963 al 2012 tra Torino, Milano, Roma e Corina. Di notevole rilevanza anche Quello che non succede in cento anni succederà in un attimo, arazzo su tela del 1988 di Alighiero Boetti (lotto 476, 72-80.000, 40.000 euro). Imperdibile il trittico costituito da Vaso di fiori con pappagallo, un olio su tela del 1928 di Filippo De Pisis (lotto 376, 72-80.000, 40.000 euro), il collage Fernandez de Moratin di Enrico Baj e datato 1965 (lotto 399, 54-60.000, 30.000 euro)) e Modella e artista di George Grosz, un olio su carta applicata su cartone (lotto 400, 54-60.000, 30.000 euro).

Di grandissimo interesse il Senza titolo di Peter Halley del 2006. Gli acrilici fluorescenti al lotto 100 hanno un valore di stima compreso fra 72.000 e 80.000 euro e partono da una base d'asta di 40.000 euro. Al lotto 99 Phenomena Greek Fire di Paul Jenkins del 1973 (54-60.000, 30.000 euro). Se si parla di contemporaneo, ovviamente non può mancare Mario Schifano presente con Orizzontale (II), uno smalto e acrilico su tela del 1988 (32-36.000, 18.000 euro). L'opera è citata nel catalogo dell'esposizione Mario Schifano. Verde Fisico/Vert physique svoltasi ad Aosta proprio nel 1988. Molto interessante l'olio su tela del 1986 di Nicola De Maria al lotto 290. Testa artistica, Romanticismo è stimata tra i 39.000 e i 44.000 euro e verrà battuta a partire da 22.000 euro.

Domani e domenica, infine, avranno luogo le ultime due sessioni dell'asta 863 dedicata agli orologi moderni e d'epoca. Protagonisti come al solito, Rolex, Cartier, Patek Philippe e Vacheron Constantin. Un appuntamento da non mancare assolutamente.