Meghan Markle paragonata a Kim Kardashian

Non si ferma il tiro al bersaglio contro Meghan Markle. La duchessa di Sussex è nel mirino della critiche da quando ha messo piede nella Royal Family e i suoi detrattori non perdono occasione per giudicare ogni sua mossa. Come riporta il magazine Elle, stavolta è il giornalista britannico Piers Morgan a scagliarsi contro la moglie del principe Harry. Durante un’intervista a Good Morning Britain Morgan ha perfino paragonato Meghan a Kim Kardashian. Il pretesto per questo insolito parallelismo è stato una domanda riguadante l’onerosa ristrutturazione di Frogmore Cottage. In questi giorni, infatti, i tabloid internazionali si sono letteralmente scatenati alla notizia dei 3 milioni di sterline pagate dai contribuenti britannici per restaurare la dimora del XVIII secolo in cui Harry vive con la sua famiglia.

Le polemiche non si sono fatte attendere e Piers Morgan ha commentato in proposito: “Magari tra 20 anni saremo di nuovo qui a parlarne e lei si sarà rivelata un fantastico membro della Royal Family. Tuttavia ci sono moltissimi sentori negativi. Uno, ad esempio, è che hanno superato il budget di 2,5 milioni di sterline per la propria casa, soldi che sono nient’altro che tasse pagate dai contribuenti. Questo comportamento è più simile a quello dio una Kardashian, non di un membro della Royal Family. Dovranno stare molto attenti”. Elle sottolinea, seguendo la pista tracciata da Morgan, che un possibile passo falso sarebbe anche la modifica apportata da Meghan Markle all’anello di fidanzamento. I tre diamanti che lo compongono, uno dei quali ereditato da Lady Diana, sono ora circondati da una nuova fascetta tempestata di brillanti. Fatti come questo rendono la Duchessa più debole di fronte agli attacchi dei detrattori, esponendola a critiche negative quasi quotidianamente.