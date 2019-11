Mercatini e tradizioni lungo l'arco alpino in attesa del Natale

Elena Pizzetti

Non solo profumo di cannella, sfavillii e cori bianchi. I mercatini di Natale sono anche vetrine di creatività artistica e artigianale dove saperi locali, tradizione e innovazione si incontrano. A cominciare dai Mercatini Originali dell'Alto Adige (www.suedtirol.info/it), certificati GreenEvent anche per la scelta di esporre prodotti regionali e a basso impatto ambientale. A Merano dal 29 novembre al 6 gennaio gli stand sulla passeggiata Lungo Passirio propongono, tra gli altri, decorazioni in legno traforato, farine biologiche altoatesine, oggettistica di cirmolo, salmone affumicato dell'Alto Adige, mentre nella Stube dell'artigianato gli artigiani forgiano in diretta legno, cuoio, feltro e cera. In Piazza della Rena, nel Villaggio Storico Natalizio, la mascotte Goldy invita i piccoli a divertenti laboratori per cucinare dolcetti e fare decorazioni, mentre nel Goldy's Club, presso il Kurhaus sulla Passeggiata Lungo Passirio, possono costruire il proprio calendario dell'Avvento. E per una sosta gourmet si va in Piazza Terme, dove sfere giganti, le Kulgn, ospitano pranzi à la carte (www.mercatini.merano.eu). Da vedere anche i mercatini nei dintorni di Merano come a Lana, dove nei 4 fine settimana dell'Avvento, il giardino dei Cappuccini ospita bancarelle e cori, arte circense e la «Bottega delle scintille» per dedicarsi al bricolage. Presepi e oggetti in terracotta fatti a mano a Bressanone, dove il 29 novembre il mercatino viene inaugurato con una parata di angeli e pastorelli, mentre il 6 dicembre a sfilare sono San Nicolò e 30 angeli e, da non perdere, al Palazzo Vescovile, lo spettacolo multimediale il «Sogno di Soliman».

Il 28 novembre a Bolzano vengono accese le 1.300 luci del grande albero di piazza Walther e del mercatino (che chiude il 6 gennaio) tra cori e suonatori di corni alpini. Per vedere gli Artigiani Atesini all'opera, oltre al mercatino si può andare nella Corte delle Stelle a Palazzo Mercantile durante i fine settimana. Dedicati ai più piccoli: la pista di ghiaccio nel Parco di Natale allestito in quello della Stazione, il Teatro dei burattini, il trenino, la grande giostra, i laboratori e la mostra «C'era un volta giochi e giocattoli d'altri tempi» dal 7 dicembre a Palazzo Mercantile. Diverse le iniziative culturali come l'apertura serale dei musei il 29 novembre e un Natale di Libri, passerella di scrittori famosi (www.mercatinodinatalebz.it). Nel cuore di Trento, in Piazza Fiera e in Piazza Cesare Battisti, dal 23 novembre al 6 gennaio oltre 90 casette in legno espongono il meglio dell'artigianato locale con una vera e propria «Isola dei sapori», mentre Piazza Santa Maria Maggiore ospita la casa di Babbo Natale con tanto di slitta magica e folletti. Il consiglio: arrivarci a bordo di treni storici speciali in partenza da Milano Lambrate, Lecco, Bergamo e Brescia, le domeniche del 24 novembre, del primo e dell'8 dicembre (www.ferrovieturistiche.it, www.mercatinodinatale.tn.it). Ad Ala nei saloni e negli androni dei palazzi barocchi sono protagonisti artigiani e artisti in un mercatino esclusivo aperto sabato e domenica dal 23 novembre al 22 dicembre, mentre a Rango, tra i «Borghi più belli d'Italia», dal 17 novembre al 29 dicembre, è imperdibile il mercatino diffuso tra 90 volt, caratteristici androni in pietra, con sosta nel vicino borgo di Balbido per vedere la strega più grande del mondo alta ben 10,77 m. A tema minerario il «Mercatino di Natale dei Canòpi», gli antichi minatori, a Pergine Valsugana, mentre a Levico Terme le bancarelle sono allestite nel Parco Secolare degli Asburgo, il più grande parco storico del Trentino (www.visittrentino.info). Luccica Aosta dove, nella suggestiva area archeologica del Teatro Romano, dal 23 novembre al 6 gennaio, con una scenografia che rievoca un antico villaggio alpino, è allestito il Marché Vert Noël. Tante le idee regalo proposte tra candele, saponi e oggettistica artigianale in legno, oggetti e mobili di antiquariato, articoli e abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi e oggetti in découpage. A Châtillon, nel parco del Castello Gamba, non si può perdere il villaggio di Babbo Natale, con animazioni e spettacoli oltre a visite guidate al Castello, così come è imperdibile il Noel au Bourg, la mostra di presepi all'interno del borgo di Bard (www.lovevda.it).