Mete al sole d'inverno, decolla il volo easyJet per Marsa Alam

Decolla questo venerdì alle 13.30 il primo volo diretto in Egitto, all’aeroporto di Marsa Alam a due passi dal Mar Rosso. Operativo che completata l’avvio di tutte le nuove rotte invernali di easyJet dall’aeroporto di Milano Malpensa.

A Marsa Alam si aggiungono infatti i voli inaugurali già decollati dallo scalo gestito da Sea il 27 ottobre verso Aqaba-Petra in Giordania (due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica) e il 29 verso Agadir in Marocco (due frequenze settimanali, martedì e sabato).

Queste tre nuove destinazioni, raggiungibili senza scalo dallo di Malpensa dove la compagnia ha la sua base con una flotta di 21 aerei al Terminal 2, si aggiungono al ventaglio di destinazioni “winter sun” di easyJet. Per questa stagione invernale sono infatti confermati, tra gli altri, i collegamenti con Hurghada - sempre sul nel Mar Rosso - Tel Aviv in Israele, affacciata sul Mediterraneo, l’affascinante Marrakech in Marocco e le “isole dell’eterna primavera”, le Canarie.

Non solo, esayJet, per chi vuol trascorrere il Natale o festeggiare l'anno nuovo nelle principali capitali europee come Vienna, Edimburgo, e Bordeaux propone una vendita flash della durata di sei giorni: da oggi fino al 5 novembre sono in vendita, con offerte fino al 20% di sconto, 65.000 posti per volare in tutta Europa. E la promozione sarà attiva per volare verso tutte le destinazioni del network tra il 18 novembre 2019 e il 29 febbraio 2020. Non perdetevela e prenotate subito su Informazioni e prenotazioni su www.easyJet.com