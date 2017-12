Mettere il consumatore in grado di evitare sprechi

Iris Catarsi

La transizione verso un mondo che continuerà a utilizzare energia, ma in modo più efficiente e pulito, richiede che anche i consumatori facciano la loro parte. Anche i clienti finali - aziende, enti pubblici e privati cittadini - devono essere empowered (responsabilizzati e messi in condizioni di dare il proprio contributo) in questa missione non impossibile verso una riduzione delle emissioni che inquinano l'aria e causano i cambiamenti climatici.

Per ottenere un maggiore empowerment dei consumatori, ruoli chiave spettano ai mondi della politica, dell'educazione e degli operatori energetici. Questi ultimi, in virtù delle attività in cui sono impegnati, detengono i mezzi e le competenze per essere in prima linea nella guerra contro gli effetti negativi di atteggiamenti irresponsabili nella produzione, distribuzione e utilizzo dell'energia.

Ma come può effettivamente una società energetica fornire un supporto alla responsabilizzazione dei consumatori nell'utilizzo dell'energia, in particolare attraverso l'alimentazione di dispositivi elettrici, la generazione di calore e raffrescamento, e la mobilità? Alcuni esempi concreti di soluzioni li troviamo tra le iniziative promosse da E.ON, uno dei più grandi operatori del settore al mondo, uscito dalle attività di generazione convenzionale nel 2016 per assumere un ruolo da protagonista nelle fonti rinnovabili, nelle reti di distribuzione e nelle soluzioni per i clienti.

«La condivisione di informazioni con la clientela è uno dei principali compiti degli operatori energetici per favorire quel processo di acquisizione di conoscenze che li metta nelle condizioni di scegliere consapevolmente un'offerta adeguata alle proprie esigenze e alle proprie abitudini di consumo», ci spiegano dall'azienda. «Per contribuire a diffondere questa consapevolezza e far comprendere i vantaggi di un uso razionale ed efficiente delle risorse energetiche, E.ON utilizza diversi canali e strumenti, sia digitali come i social media, la App e le newsletter, sia tradizionali, come gli sportelli territoriali.

Per mettere a punto la propria strategia, la comunicazione verso i consumatori e soluzioni concrete da offrire ai propri clienti, E.ON si impegna in modo particolare per favorire l'acquisizione di consapevolezza da parte dei consumatori per un uso migliore e più efficiente dell'energia e delle risorse. Per questo motivo la società ha promosso la campagna #odiamoglisprechi, un'iniziativa di sensibilizzazione sull'importanza di effettuare un «check-up energetico» dell'abitazione (gratuito quello offerto da E.ON, per clienti e non). Il claim #odiamoglisprechi è stato il tema portante di un evento pubblico che si è tenuto a Milano dove E.ON ha celebrato la giornata contro gli sprechi facendo vivere ai visitatori un percorso immersivo ed emozionale, per comprendere come combatterli.

A ottobre, invece, tra altre novità (si segnalano progetti all'insegna della sostenibilità in collaborazione con istituzioni e associazioni, quale «i Boschi E.ON» che ha appena celebrato il traguardo di 60.000 alberi piantumati in Italia), l'operatore energetico ha lanciato una nuova soluzione: E.ON ClimaSmart (eon-energia.com/climasmart). La soluzione ha lo scopo di migliorare il comfort delle famiglie italiane e comprende i servizi di installazione della caldaia e l'assistenza al cliente 24/7 tramite una rete di installatori di fiducia - a cui possono essere aggiunti un termostato intelligente connesso wireless allo smartphone per una gestione «smart» della temperatura, le valvole termostatiche, la manutenzione oltre a diversi servizi opzionali tra cui la fornitura di gas.