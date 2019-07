Milan, è arrivato Leo Duarte: "Sono felice"

“ Sono molto felice ”. Sono queste le prima parole di Leo Duarte appena atterrato a Milano. Il brasiliano è arrivato a Malpensa intorno alle 15.00 e prima della firma del contratto col Milan si è recato alla clinica La Madonnina per la prima parte dei test, il resto delle visiste mediche sarà effettuato nella giornata di giovedì. Quella al Milan sarà per il difensore ventitreenne la prima esperienza in Europa: è atterrato a Milano dopo un lungo viaggio dal Brasile, portando con sé anche la commozione per aver salutato i propri compagni di squadra del Flamengo. L’operazione è stata chiusa su una base di 11 milioni di euro.

“ Anche la Roma voleva Duarte, ma il Milan ha anticipato tutti ”. Ha detto Serginho a Casa Milan. L’ex stella rossonera, nonché intermediario dell’operazione, ha continuato ai microfoni di MilanNews: “ I rossoneri lo seguivano da almeno tre mesi, Moncada lo ha seguito da vicino. È un giocatore pronto per il Milan, se poi sarà titolare lo deciderà Giampaolo. Duarte ha tutte le caratteristiche per fare tante cose belle al Milan ". Il procuratore ha continuato: " Come tutti i difensori brasiliani quando arriva ha il suo periodo di adattamento. Credo che lui abbia delle caratteristiche molto importanti per il calcio italiano ”. Con Serginho sia all'aeroporto che a Casa Milan era presente anche l’agente Alessandro Lucci per la definizione degli ultimi dettagli dell’accordo.