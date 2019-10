Malpensa, easyJet apre il centro addestramento piloti con tre simulatori di volo

Crescono le infrastruture dedicate al trasporto aereo nell’area dello scalo di Milano Malpensa con l’inaugurazione del Cae training centre di Milano, realizzato da Cae e easyJet che, dopo quelli di Londra Gatwick e Manchester, questo è il terzo nuovo centro addestramento piloti inaugurato da Cae nel corso dell’ultimo mese per affiancarela compagnia aerea nelle attivitá di addestramento dei suoi piloti in Europa, sulla base di un accordo esclusivo e di lungo termine, annunciato a novembre 2018.

In questo modo easyJet punta ad aumentare la qualità dell’addestramento dei propri piloti e confermare il suo impegno nella sicurezza del volo. Operazione con cui la compagnia britannica conferma anche l’intenzione di continuare ad investire in Italia, dove ha tre basi a Milano Malpensa, Napoli e Venezia. Con 34 aerei basati in Italia, un massimo di 500 operazioni giornaliere, e circa 20 milioni di passeggeri trasportati ogni anno, easyJet è il terzo vettore del Paese dove ha iniziato le sue operazioni in Italia nel 1998 e nel 2006 ha aperto la prima base a Milano Malpensa, tra le principali in Europa con oltre 70 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle sue operazioni e 21 aerei operativi al Terminal 2 dello scalo gestito da Sea.

“Con questa nuova aggiunta al proprio network, Cae sarà in grado di addestrare oltre 35.000 piloti di voli commerciali in Europa, inclusi più di 2.000 piloti all’anno presso il nuovo training centre di Milano - dice Nick Leontidis, presidente del Gruppo Cae-Civil Aviation Training Solutions -. È una struttura all’avanguardia dotata anche di moderne aule e spazi dedicati per il debriefing dei piloti, e di tutte le tecnologie di ultima generazione”.

“Poniamo una pietra miliare aprendo uno dei più moderni centri di addestramento per piloti in Europa e il primo dedicato ai piloti easyJet al di fuori del Regno Unito, grazie al nostro partner Cae, leader globale nella fornitura di soluzioni di addestramento di alto livello - dichiara Johan Lundgren, ceo di easyJet -. Questo accordo rappresenta uno dei maggiori investimenti in formazione dei piloti in Europa negli ultimi cinque anni. Abbiamo deciso di avere un centro di addestramento dedicato qui in Italia a dimostrazione del nostro impegno verso il Paese, dove siamo la terza compagnia aerea e impieghiamo oltre 1.400 piloti e assistenti di volo con contratti italiani. Negli ultimi dieci anni abbiamo costantemente investito in Italia, sempre con un approccio a lungo termine e sostenibile per creare valore per tutti i nostri stakeholder locali".

Il centro di addestramento Cae di Milano è attualmente dotato di tre nuovi simulatori di volo serie Cae 7000XR Airbus A320, equipaggiati con il sistema visivo CAE Tropos™ 6000XR. Nel dicembre 2019 a questi simulatori si affiancherà l'ultimo dispositivo di addestramento al volo Cae 600XR Airbus A320, equipaggiato con il sistema visivo collimato Cae Tropos™ 6000XR e un' area dedicata agli istruttori: easyJet sarà la prima compagnia aerea ad addestrare i suoi piloti sul Cae 600XR, aggiungendo ulteriore qualità al programma di addestramento. Oltre ad addestrare tutti i suoi piloti, Cae fornisce anche l’addestramento dei cadetti per easyJet nella sua rete di accademie aeronautiche europee a Bruxelles, Madrid, Oslo e Oxford.