Homi Fashion&Jewels, il salone degli accessori per la persona detta le regole del nuovo stile

Gioielli, bijoux, accessori fashion da indossare e da esibire con uno sguardo alla moda di oggi e alle tendenze di un mondo che spazia fra bellezza, nuovi trend glamour e business. È Homi Fashion&Jewels, il nuovo progetto espositivo che debutta, dal 13 al 16 settembre in fieramilano a Rho.

Un unico appuntamento - questa è la novità - un nuovo concept in cui vengono presentate creazioni artigianali made in Italy, pezzi unici assolutamente originali, sperimentazioni internazionali e progetti innovativi e sono un’occasione unica di incontro e confronto tra designer, distributori e retailer internazionali. Protagonisti 604 brand, il 29% dei quali proviene dall'estero, da 27 diverse nazioni, tra le quali le più rappresentative sono Francia, Grecia, Spagna e Turchia.

Manifestazione che cresce in un momento importante perché il mercato globale dei prodotti fashion&jewels nell’ultimo decennio ha registrato una crescita del 5.9% (973.5 miliardi di euro) e da qui al 2022 sono previste dinamiche ancora positive con aumento del 5.2% medio annuo in euro. Stima che indica una crescita complessiva delle importazioni mondiali di quasi 220 miliardi di euro con ai primi posti Stati Uniti (+23.1 miliardi di euro), Germania (+11.8 miliardi), Cina (+10.3 miliardi), Hong Kong (+12.3 miliardi) e Giappone (+10.6 miiardi).

Per questo Homi Fashion&Jewels ha messo in campo importanti investimenti per le attività di scouting e incoming buyer sia in Italia che all’estero, in oltre 30 Paesi tra Europa, Asia, Medio Oriente, Africa. Top spender da tutto il mondo, gli operatori sono stati selezionati da una rete internazionale qualificata e profilati da un team specializzato per garantire alle aziende molteplici opportunità̀ di business con il supporto e alla collaborazione di Ita-Ice.

Questa edizione offre anche ulteriori occasioni di business per espositori e compratori perché il 15 e il 16 settembre va in scena in concomitanza con Micam e Mipel, le manifestazioni dedicate a calzature e pelletteria, in calendario in fieramilano fino al 18 settembre. Un'importante opportunità per buyer e operatori internazionali di intercettare le tendenze dei due mondi, in una vera e propria fashion week dedicata all'universo dell'accessorio.

Due aree e progetti speciali rendono unica la manifestazione e si concentrano sui nuovi trend. Non solo, sfilate, talk e workshop, a cui partecipano relatori internazionali e prevedono anche temi e riflessioni sempre più contemporanei come la sostenibilità o il fenomeno della customizzazione animano il salone.

SPERIMENTA, IL FUTURO CON 60 BRAND INDIPENDENTI

Dedicato alle proposte caratterizzate da forte originalità e da pezzi unici ed esclusivi, Sperimenta è l’incubatore di nuove tendenze. Concepita come un'area di ricerca in continua evoluzione sul tema del fatto a mano, costituisce un importante sistema commerciale per piccoli produttori e artigiani, che trovano lo spazio ideale per i loro prodotti. Lo spazio speciale si divide in due aree, una dedicata al mondo moda e l’altra al bijoux e ai gioielli, con oltre 60 designer selezionati fra le proposte più originali.

In questo contesto un ruolo importante è quello di A.I. Artisanal Intelligence, la piattaforma curata da Clara Tosi Pamphili e Alessio de Navasques attiva con progetti di sviluppo della creatività contemporanea. Un lavoro di selezione guidato dall’attenzione per il Made in Italy e per “l’upcycling”, l’approccio che privilegia il riciclo e l’utilizzo di nuovi materiali sostenibili. Oltre ad avere selezionato più di 30 diverse realtà - tutte accomunate dal rispetto per la tradizione e per la ripresa di tecniche artigianali combinate con l’innovazione tecnologica - A.I. Artisanal Intelligence ha curato anche gli appuntamenti dedicati alla formazione.

E sul tema della formazione per le nuove generazioni di creativi interessati alla ricerca sostenibile, ritorna la collaborazione Ied Milano. Sara Azzone, direttore di IEed Moda Milano, ha selezionato uno dei progetti di Time is Now per Homi Fashion&Jewels. Time is Now è la “call to action” lanciata dall’Istituto Europeo di Design insieme con il Consorzio Italiano Implementazione Detox e Greenpeace Italia, che ha dato il via a un progetto di ricerca e sviluppo collezioni uomo, orientate all’impiego di materie prime ecosostenibili. Risultato: 5 capsule collection eco-friendly e 5 fashion film di racconto delle collezioni, frutto del lavoro di 15 creativi, selezionati fra gli studenti Ied dei corsi Triennali di Fashion Design e Fashion Stylist di Milano, Roma, Firenze, Torino e Como, con la direzione creativa di Alessia Crea, ex studentessa Ied e cofondatrice del brand Casamadre. La collezione scelta, presente a Sperimenta Fashion come una dinamica istallazione è “DIivisi” degli studenti Violetta Gancia e Marcello Pipitone.



I TREND SI SCOPRONO A TUTTEPAZZEPERIBIJOUX

È rivolta alla tendenze fashion e fine jewelry l'area speciale Tuttepazzeperibijoux-The Incubator che raccoglie i nuovi trend lontani dall’omologazione grazie a un'offerta di brand internazionali selezionati. Una proposta di nicchia che fa della ricerca la propria prerogativa, ideata da Maria Elena Capelli, cool hunter e jewelry blogger, attiva anche con la piattaforma Tuttepazzeperibijoux.com. La sezione è punto di riferimento per concept store e gioiellerie alla ricerca di pezzi unici, fatti a mano, di alta qualità ma in linea con le richieste del mercato. Tra le anticipazioni-trend un focus sulla textile jewelry e su gioielli contemporanei più strutturati. Niente mezze misure: la scelta è minimal oppure over. E ancora: la riscoperta del bijou fatto a mano che valorizza la donna, in un gioco di cristalli e resine colorate; l'omaggio ai grandi bigiottieri che hanno fatto la storia del made in Italy e alle tecniche sbalzo, cesello e bulino, considerate il tratto caratteristico delle collezioni gotico rock dell’arte orafa fiorentina.

VIAGGIO NEL BELLO E BEN FATTO IN SICILIA

Homi Fashion&Jewels rende omaggio poi alla Sicilia con il progetto Sicily Made WIith Love che propone una selezione di aziende per un tour intimo e ricercato, variopinto e festoso dell'isola millenaria, tra gioielli di alta artigianalità, accessori tessili preziosi, borse uniche e scarpe etiche. Dalle creazioni artigianali di Chris Gioielli, pensate dall'ideatore Cristofero Fornieri per un pubblico ricercato ed evoluto e con materiali ispirati alla natura, ai manufatti di Giuliana di Franco, che fonde la vera oreficeria allo stile artistico, lavorando oro, argento e pietre preziose con maestria e passione.

Tra i marchi protagonisti le proposte di abbigliamento, accessori per la persona e per la casa di Melilli Factory, che realizza tessuti ricavati da preziose stoffe e decorati a mano, caratterizzati da colori mediterranei e dallo stile contemporaneo, e le novità di Krea Gioielli, giovane azienda con una rigorosa manifattura artigianale e creazioni che rispecchiano la passione e l'amore per l'arte orafa tramandata dai grandi maestri. Il viaggio fashion nell’isola continua con le borse di Camurria by Aura, dal twist moderno e grintoso, tra mini bags, clutch gioiello e tracolle perfette per il giorno e per la sera, fino alle calzature e accessori del brand Kweder, animal free e vegan, creati dal know how di aziende locali attraverso un utilizzo economico e trasparente delle risorse, unificando sostenibilità e tracciabilità della filiera.

I TRE VALORI DI #IAMTHEMAKER

Il progetto anima infine la manifestazione definendo i tre valori fondamentali di HomiFashion&Jewels: unicità, ricerca, sperimentazione. Espositori, buyer e addetti ai lavori saranno tutti invitati a raccontare l’esperienza della mostra in diretta e a spiegare la loro visione dell’art&craft di oggi e di domani.

Tutte le informazioni e gli appuntamenti su www.homifashionjewels.com/it