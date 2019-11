Stati Uniti, super vista e telepatia nei soldati del 2050

Entro il 2050 l'Esercito degli Stati Uniti potrebbe sviluppare delle tecnologie in grado di trasformare i militari in super soldati potenziati ciberneticamente. Sono queste le conclusioni pubblicate nello studio Cyborg Soldier 2050: Human / Machine Fusion and the Implications for the Future of DOD.

Stati Uniti, il super soldato del 2050

Lo Studio del Dipartimento della Difesa si basa sull’attuale ritmo dello sviluppo tecnologico. Considerando i progressi fino ad oggi raggiunti dalla scienza, l’US Army Combat Capabilities Development Command ritiene probabile, entro il 2050, lo sviluppo di tecnologie cibernetiche in grado di trasformare il militare medio in un super soldato. Il rapporto Cyborg Soldier 2050: Human / Machine Fusion and the Implications for the Future of DOD è una sorta di integrazione del precedente studio Visualizing the Tactical Ground Battlefield in the Year 2050 pubblicato quattro anni fa dall’US Army Research Lab.

Le quattro tecnologie tecnicamente fattibili

“Entro il 2050 o prima, potrebbero essere disponibili delle tecnologie che incrementeranno le prestazioni umane. Le tecnologie potenzierebbero esponenzialmente le capacità visive (percezione e comprensione degli eventi), uditive (comunicazione e protezione), rigenerative (programmazione muscolare) e neurali (trasferimento bidirezionale dei dati) dei soldati sul campo di battaglia”.

Le capacità visive del super soldato

"Con tale tecnologia si migliorerà la percezione sensoriale individuale oltre il normale spettro visibile. Gli individui potenziati avranno la capacità di analizzare immagini da distanze elevate per discriminare obiettivi e consentire l’identificazione in ambienti complessi. L’individuo potenziato potrà condividere i dati in tempo reale con altri militari. I futuri campi di battaglia del 2050 saranno le megalopoli (in superficie o sotterranee) che metteranno alla prova l'identificazione ed il tracciamento degli obiettivi. All’individuo con tali capacità spetterebbe l’avanscoperta. Tale tecnologia potrebbe essere utilizzata anche in campo medico per sostituire il tessuto oculare danneggiato o distrutto da lesioni o malattie. La tecnologia integrativa dovrebbe essere disponibile entro il 2030. Nel 2050, l’intera parete retinica sarà rimossa e sostituita da interfacce impiantabili”.

Le capacità uditive del super soldato

"Le capacità uditive saranno potenziate grazie all’innesto di interfacce impiantabili. L’apparato uditivo sarà interamente rimosso. L’individuo potenziato sarà in grado di percepire i suoni a bassa frequenza. La tecnologia servirà anche da protezione dai suoni del campo di battaglia (come le esplosioni ed i colpi di arma da fuoco). L’interfaccia proteggerà in maniera autonomia le regioni interno dell’orecchio dai rumori ad alta intensità. Nel breve termine, considerando il livello di invasività, soltanto i soggetti con significativa perdita dell'udito sarebbero candidabili per tale tecnologia. La sostituzione o la modifica diretta de gli organi uditivi sarà irreversibile. Elettrodi minimamente invasivi saranno disponibili entro il 2050. L’attuale ricevitore audio esterno indossato dietro l'orecchio (in genere) palesa delle criticità negli scenari operativi. In futuro gli elettrodi che si interfacceranno direttamente con i percorsi neurali potrebbero essere impiantati con un piccolo intervento chirurgico e, potenzialmente, essere rimossi con effetti collaterali minimi. All’individuo con tali capacità spetterebbe spetterebbe l’avanscoperta e la trasmissione in ambienti non permissivi".

Le capacità rigenerative del super soldato

"Il controllo muscolare nell’individuo potenziato avverrà tramite una rete di sensori sottocutanei che forniranno una stimolazione optogenetica. Questo miglioramento è descritto come un rilevamento digitale impiantato associato a sensori esterni collegati ad un controller computazionale centrale. Il corpo umano sarebbe equipaggiato con una matrice di piccoli sensori ottici impiantati sotto la pelle nelle aree del corpo che devono essere controllate. Questi sensori potrebbero manifestarsi come sottili fili ottici posizionati a intervalli regolari in base alle necessità. Il controllo ottico stimolerebbe un'azione muscolare fluida. Una tale rete di rilevamento, calcolo, impiantabilità e stimolazione muscolare fornirebbe una suite a circuito chiuso che potrebbe essere utilizzata per ridurre i tassi di lesioni e mortalità per i soldati attraverso la prevenzione automatica del rischio. La rete migliorerebbe anche il loro fisico sul campo di battaglia. Tale tecnologia garantirebbe il ripristino della funzione persa a causa di lesioni. Nel 2050 il controllo optogenetico potrebbe essere utilizzato per rilevare le condizioni di un individuo e fornire un'interfaccia in tempo reale tra l'essere umano e l'esosistema. Questo miglioramento umano consentirebbe un adattamento dinamico ed ottimizzerebbe il dispendio energetico in ambienti operativi. Il sistema di controllo optogenetico potrebbero anche essere programmato per controllare i corpi degli individui potenziali per svolgere compiti complessi per i quali non sono abituati. Il controller optogenetico prenderebbe il controllo degli arti del soldato, permettendo così ad un principiante di svolgere funzioni professionalmente”.

Le capacità neurali del super soldato

"Gli impianti neurali consentiranno all’individuo potenziato una perfetta interazione con tutte le risorse secondarie (droni, sistemi d’arma, etc…etc…) disponibili. L'utente stesso agirebbe da centro di comando e controllo a distanza di sicurezza. Gli elettrodi saranno posizionati sul cuoio capelluto o più invasivamente nel cervello. Questa tecnologia è concepita per le forze speciali sul campo con impianti neurali disponibili entro il 2030. Navy SEAL, Ranger, Delta e Berretti Verdi potrebbero essere più propensi ad accettare queste tecnologie. Se lo facessero migliorerebbero significativamente la loro letalità e sopravvivenza sul campo di battaglia. Diversi soggetti con tali capacità potrebbero comunicare istantaneamente sul campo di battaglia senza l'utilizzo di dispositivi di comunicazione. La tecnologia degli impianti neurali migliorerà significativamente entro il 2050”.