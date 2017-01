La moda dei piccoli piace ai brand di lusso

Anche nel mondo della moda per bambini c'è un gran fermento con cambi di strategie e nuove partnership. In primo piano la licenza Trussardi Junior siglata con la Brave Kid di Renzo Rosso che produce e distribuisce già Diesel Kid, John Galliano Kids, Marni Kid e la linea junior di DSquare2. «Il settore del bambino sta funzionando molto bene perché le nostre collezioni rispondono a una precisa richiesta del mercato: in tutto il mondo i genitori moderni vogliono vestire i figli a loro immagine e somiglianza» dichiara Rosso nel corso della presentazione organizzata nel concept store Luisaviaroma a Firenze dove la collezione del marchio del levriero ha trovato la prima prestigiosa vetrina. «Il nostro è un brand di lifestyle con una storia di oltre cento anni» sostiene Tomaso Trussardi, ceo del gruppo Trussardi, focalizzando l'attenzione sui punti di forza della nuova collezione dedicata a maschi e femmine dai 4 ai 16 anni: la pelle e le stampe levriero. Fendi Kids - diventata interamente di proprietà della maison Fendi mentre l'azienda Simonetta è rimasta unico fornitore - pensa all'espansione dopo l'apertura, l'anno scorso, del primo negozio dedicato a bambine e bambini in Italia. Dove? Ma a Roma, naturalmente, in via del Leoncino, location perfetta per accogliere le meraviglie disegnate da Silvia Venturini Fendi, fra materiali performanti e tanta poesia. Da Salvatore Ferragamo si punta su Mini, capsule collection di calzature e accessori per piccole principesse alle quali non devono mancare la nuova ballerina-sneaker (Rufina) dal fondo in gomma ultraflessibile, con punta in vernice e tomaia in nappa matelassé con fiocco Vara in gros-grain, le scarpe Varina e Mary Jane con un pattern di coccinelle mignon su vernice e per la sera le ballerine in tessuto glitter dai bagliori oro o nero.

