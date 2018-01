Molestie, Aziz Ansari accusato: "Non ha colto i miei segnali non verbali"

Premiato ai recenti Golden Globe Awards come Miglior Attore, anche Aziz Ansari è stato accusato di molestie sessuali per il comportamento avuto con una giovane donna, durante una serata trascorsa insieme lo scorso anno. Il noto comico ha risposto alle accuse confermando la veridicità dell'appuntamento a sfondo erotico, ma sottolineando la natura del tutto consensuale dell'incontro.

Stando a quanto raccontato dalla ragazza su un sito statunitense, Grace - questo il nome di fantasia attribuito alla giovane - e Ansari si sono conosciuti a un afterparty in occasione degli Emmy Awards 2017. Usciti a cena per un appuntamento, al romantico corteggiamento iniziale sarebbe seguito un comportamento inopportuno e considerato aggressivo, una volta che i due sono giunti a casa dell'attore.

Nello specifico, una volta nell'appartamento i due avrebbero iniziato subito a baciarsi e Ansari, dopo aver toccato il seno della partner, avrebbe insistito troppo per fare sesso. Il comico avrebbe quindi infilato ripetutamente le sue dita nella bocca della giovane, una scelta che quest'ultima ha giudicato come intrusiva. La ragazza, che ha fornito come prova uno scambio di SMS, sostiene di aver lanciato dei segnali non verbali per evitare di giungere all'amplesso, segnali che Ansari non avrebbe però colto.

Secondo quanto riferito, la sera successiva all'appuntamento Ansari avrebbe inoltrato un messaggio alla partner, rallegrandosi per la bella serata trascorsa. Un SMS tutt'altro che gradito dalla giovane: " La scorsa notte può essere stata divertente per te, ma non per me. Hai ignorato chiari indizi non verbali, hai continuato con le tue avance ". La risposta immediata dell'attore: " Mi dispiace di sentire questo. Chiaramente, ho giudicato male il momento e sono veramente dispiaciuto ".

Resa nota sulla stampa la vicenda, il protagonista di "Master of None" ha confermato l'appuntamento, negando però qualsiasi forma di molestia sulla giovane, una fotografa di New York.