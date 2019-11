19enne partorisce in discoteca. Neonato avrà ingresso gratis a vita

Una ragazza di 19 anni partorisce nel bel mezzo della pista da ballo in discoteca. E la proprietaria del locale, dà annuncio del lieto evento omaggiando il neonato con l'ingresso gratis nel locale, a vita.

È la bizzarra circostanza che ha coinvolto una diciannovenne francese - della quale non state divulgate le generalità per ragioni di privacy – in un club di Tolosa, nella regione dell'Occitania, a sud della Francia. Stando a quanto si apprende dai quotidiani d'oltralpe, la vicenda sarebbe occorsa lo scorso venerdì 8 novembre, salvo poi ottenere l'attenzione dei media di tutto il mondo appena qualche giorno fa. La storia suscita inevitabilmente stupore e tenerezza.

La giovane donna, poco più che maggiorenne, si trovava in compagnia di un'amica nella discoteca 'O Club di Tolosa quando è stata colta di sorpresa dalle doglie del parto. Secondo il racconto riportato dalle testate francesi, la neo mamma si sarebbe scatenata col pancione sulla pista da ballo fino alle 5 del mattino senza avvertire alcuna sofferenza fisica. All'improvviso però, si è accasciata sul pavimento in preda a dolori lancinanti al basso ventre sotto lo sguardo esterrefatto degli altri ospiti del locale. Ma non si trattava di un malore: stava per partorire.

" L'ho aiutata a partorire ", dichiara Marie Helene, manager dell'O Club, ai microfoni di Elaine VMTV . Il primo ad accorgersi della partoriente, è stato un buttafuori che, appurata l'urgenza del caso, si è subito diretto dalla proprietaria della discoteca per raccontarle quanto stava accadendo in pista mentre il resto dello staff allertava i soccorsi sanitari. " Mi ha detto che c'era una emergenza – continua Marie Helene – e che dovevamo intervenire in fretta. Un nostro dipendente era al telefono con il centro d'emergenza che ci ha spiegato cosa dovevamo fare ". Per celebrare la straordinaria nascita, la manager ha deciso di omaggiare il neonato con l'ingresso gratis al locale per tutta la vita.

Da una primissima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la ragazza, nonostante lo stato interessante, si fosse recata nel club di Tolosa per "cambiare aria, a causa di problemi personali". Un'amica avrebbe assecondato la sua volontà regalandole qualche ora di puro svago (la giovane non avrebbe consumato drink alcolici). Ed il suo bebè è nato proprio lì, sulla pista da ballo, tra decine di sconosciuti che si stavano godendo la serata.

Sia la madre che il bambino godono di buona salute, confermano i media francesi. Sul sesso del piccolo vige, invece, uno strettissimo riserbo. Di sicuro, ha già un destino segnato come ballerino.

