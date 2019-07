Accoltella 76 volte il figlio di 5 anni convinto fosse "il diavolo"

Un uomo ha accoltellato per 76 volte il figlio di cinque anni, ma il giudice l'ha dichiarato non colpevole perché malato di schizofrenia. L'orribile storia arriva dall'Australia dove un 38enne ha massacrato il bambino perché convinto fosse il diavolo. All'autorità avrebbe detto: "Il bambino stava cercando di lacerare la mia anima ... Sapevo che era la cosa giusta da fare, ma non sapevo quanto tempo avessimo prima del giorno del giudizio"

Il giudice ha stabilito che l'uomo in preda a un episodio di psicosi non si sarebbe reso contro di ciò che facesse e a causa della malattia mentale è stato ritenuto non colpevole. Il 38enne sarà trattenuto in una struttura di controllo della salute mentale per un periodo indefintio.

L'efferato omicidio si è verificato a Sidney dove vive la famiglia, la mattina dell'8 giugno mentre la madre e la nonna del bambino erano uscite fuori casa. L'uomo era rimasto da solo con il figlio che dormiva nella camera da letto dei genitori, nella quale è stato trovato ucciso.